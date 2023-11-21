Alaattin Aktaş: Bizim enflasyon tarih gibi, hep tekerrür ediyor

Aralık 2021… Yıllık tüketici fiyat artışı yüzde 36’yı buluyor. 2000 sonrasının en yüksek yıllık artışı… 2021’in eylülünde başlatılan yeni ekonomi politikasının meyvesi hasat ediliyor adeta…

Yıllık enflasyon 2022’de giderek yükseliyor. Vatandaşın “Benim hissettiğim çok daha fena, bu oranlar ne ki” dediği dönemin başlangıcı. Ekim ayına geliniyor, yıllık artış yüzde 86’ya ulaşarak rekor kırıyor.

Sonra düşüş başlıyor, yıllık oranda tabii ki. Dün yazdığımız nedenle; malum baz etkisi. Fiyatların düştüğü tabii ki yok.

Bu yılın haziranı, yüzde 38’e kadar iniliyor. Oran görece düşük ama vatandaş inim inim inliyor. Yıllık enflasyon oranı aşağı-hayat pahalılığı yukarı!

“Seçim bitti, artık döviz kurunu biraz bırakalım” deniliyor, hem başka çare de pek yok ve kur artıyor. Bunun etkisiyle temmuz ve ağustosta hiç görülmedik artışlar yaşanıyor.

Ve yine aynı vaatler duyulmaya başlanıyor:

“Enflasyon biraz daha yükselecek ama 2024 sonunda yüzde 36’ya inecek. Hele birkaç yıl daha sıkın dişinizi, tek haneyi göreceğiz.”

Yüzde 36 ne zaman, 2024 sonunda, gerçekleşirse o da…

Diyelim gerçekleşti. Grafiğin başlığında “Bizim enflasyon tarih gibi, hep tekerrür ediyor” derken haksız mıyız?

Alaattin Aktaş’ın yazısı