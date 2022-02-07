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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Bizi bekleyen büyük tehlike hükümetin enflasyonu düşürmek için yeniden hamle yapması  

Yıllık TÜFE artışının nisanda yüzde 50’nin altında olmak kaydıyla zirve yapacağı söyleniyor ya… Her ne kadar ne denmek istendiği anlaşılıyorsa da pek anlamı olmayan bu yaklaşımın geçerliliği de yok. Tablo ve grafikteki sarı alan büyümeye devam edecek ve öyle kolay kolay maviye dönmeyecek.

Nisanda yüzde 50’nin altında zirve görülecekmiş! Geçiniz!


Şubat ayında yüzde 1.8 artış olduğunda bile tüketici fiyatlarındaki yıllık oran yüzde 50’yi bulacak. Kaldı ki şubat oranı bu düzeylerde kalırsa öpüp başımıza koyalım!          

Daha elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarından kaynaklanan halkalar kıyıya tam vurmadı, geliyor!           

Bizi bekleyen belki daha büyük tehlike, girişte de belirttiğimiz gibi hükümetin enflasyonu düşürmek için yeniden hamle yapması. Yani yeniden faizi düşürmeye kalkışması. Faize şubat ve martta da dokunulmayacağının işareti verildi; ama ya sonrası?       

O yüzden diyoruz ya, “Hükümet enflasyonla mücadele etmeye yeniden başlarsa asıl o zaman yandık” diye…

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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