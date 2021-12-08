Alaattin Aktaş: Biz bu faizi niye düşürdük?

Faiz indirimi başlamadan önce yüzde 17.67 faizle borçlanan Hazine, dün yaptığı ihalede ancak yüzde 22.70 ile borç bulabildi. Bakar mısınız faizde 5 puanı aşan bir artış söz konusu.

Hazine daha pahalı borçlanıyor da vatandaş çok ucuz kredi mi alıyor, nerede! İhtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinde artış olmuş. Ama konut kredisi faizi her zamanki gibi gerilemiş. Merkez Bankası’nın indiriminden en çok yararlananlar ise sanki ticari kredi kullananlar gibi görünüyor.

Merkez Bankası’nın politika faiziyle paralel seyreden bir faiz var; mevduat faizi. Üç ay vadeli mevduatın 17 Eylül’de yüzde 19.10 olan ortalama faizi, 26 Kasım’da yüzde 15.84’e inmiş durumda. Düşüş, 3.26 puan.

Özetlersek… Merkez Bankası faizi düşürmüş ama Hazine daha yüksek faizle borçlanıyor. Acaba Hazineciler “Borç yükümüzü artırdınız” diye Merkez Bankası’na sitem ediyorlar mıdır?

Krediler ucuzladı mı, ne gezer…

TL cinsi mevduatta durmayı tercih edenler ise her geçen gün cezalandırılıyor ve adeta başka alanlara kaymaya, örneğin dövize, örneğin altına, teşvik ediliyor.

Bir kez daha sormak gerekmiyor mu şimdi:

“Biz bu faizi niye düşürdük, kimin için düşürdük?”

Alaattin Aktaş’ın yazısı