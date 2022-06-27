Alaattin Aktaş: Bir karar da benim bankadaki dövizim için gelir mi?

BDDK’nın bu kararı işe yarar-yaramaz, döviz düşer-düşmez, şapkadan çıkan sevimli bir tavşan mıdır, yoksa vahşi bir kemirgen mi, kısa zamanda görürüz. Ama diyelim her şey yolunda gitti, yani bu önlem işe yaradı. Ne var ki bu durum sanki bir kaygıyı daha da artıracak. Alınan bu idari kararla dövizin düşmesi sağlanırsa ve bu bir süreliğine de olsa kalıcı olursa vatandaşın zihnindeki şu düşünce giderek pekişmez mi:

‘Bir karar da benim bankadaki dövizim için gelir mi?’

Tam şüyuu vukuundan beter durumu! Gerçekçi olalım, aslında vatandaş uzun zamandır bu kaygıyı yaşıyor. Bankadaki dövizine el konulabileceği, dövizinin TL’ye çevrilebileceği ya da istediği zaman bu parasını çekemeyeceği kaygısını… Ama bunu kimse yapamaz. Kimse böylesine çılgınlaşamaz. Kimse buna cesaret edemez. Çünkü böylesi bir adımın sonu yok…

Bankadaki döviz hesaplarına yönelik bir adım, vatandaşın TL mevduat için de bankaya hücum etmesiyle sonuçlanır. Sonrasını düşünmek bile anlamsız, çünkü ortada finans sistemi kalmaz…

Alaattin Aktaş’ın yazısı