Alaattin Aktaş: Belli ki tüm çaba faiz indirimine alan açmak içindi

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Belli ki tüm çaba faiz indirimine alan açmak içindi ve bu sağlandı. Bizlere de hayırlı olsun demek düşer!

Kastettiğim çaba iki gün önce detaylı olarak ele aldığım sağlıktaki katılım payına yapılan zammın geri alınması…

Olayın “sıcaklığı” geride kaldığına göre şöyle sakin kafayla ne yapıldığını, niye yapıldığını irdelemekte ve konunun ne olduğunu hatırlamakta yarar var…

Sağlık hizmetlerinde 2017’den beri değiştirilmeyen katılım payı Resmi Gazete’de 25 Ocak’ta yayımlanan bir SGK tebliğiyle 15 Ocak’tan geçerli olmak üzere artırıldı. Bu zammın etkisiyle TÜFE’deki sağlık grubunda ocak ayında yaklaşık yüzde 24 artış oldu. Bu artışın ocak ayındaki yüzde 5,03’lük TÜFE artışına etkisi 0,96 puanı buldu. Ocak ayı artışının neredeyse beşte biri sağlıktaki zamdan kaynaklandı.

Ancak sağlık zammının tümüne tabii ki katılım payı artışı yol açmamıştı, özel muayenehane ücretlerinde ve benzeri diğer sağlık hizmetlerinde de artış vardı.

Alaattin Aktaş’ın yazısı