Alaattin Aktaş: Bakanlarla politikalar değişiyor mu?

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Ekonomiden gidelim; “Bakanlar değişince politikalar da değişiyor mu” diye sorunca aklınıza Nebati-Şimşek değişikliğinin geldiğini tahmin ediyorum.

2023’ün haziran ayındaki yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanının değiştiğini biliyoruz. “Türkiye’nin rasyonel politikaları dönüş dışında seçeneği kalmamıştır” diyerek görevi devralan Mehmet Şimşek, rasyonel olup olmadığı tartışılırsa da bir dizi değişiklik yaptı.

Bu değişikliklerin neler olduğu ve nasıl sonuç verdiği ayrı bir konu. Önemli soru şu:

“Önceki bakan Nureddin Nebati ve dönemin Merkez Bankası yönetimi ekonomi politikasını kendi inisiyatifleriyle mi belirliyordu ve Mehmet Şimşek görevi devraldıktan sonra yeni Merkez Bankası yönetimiyle birlikte farklı politikalar uygularken tümüyle kendi kararlarını verme özgürlüğüyle mi hareket etti?”…

…Asıl soru herhalde şu: “İlgili bakanlar değişince Türkiye’nin ekonomide, dış politikada, eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, hukukta; hangi alanlarda politika değişikliğine gitmesi söz konusu olur ya da olabilir mi?”

“Hiçbirinde” mi dediniz? O kadar da değil; bazı alanlarda, özellikle ekonomide bir politika değişikliği, bağlı olarak bir dalgalanma olur. Olur ama bu, isimlerden bağımsız olarak Cumhurbaşkanı politika değiştirmeye karar verdiği için olur.

Alaattin Aktaş’ın yazısı