Alaattin Aktaş: ‘Az tüketseydiniz enflasyon böyle tırmanmazdı’ diye vatandaşa yüklenildiğini de görebiliriz

Başkan Şahap Kavcıoğlu 2021’e ilişkin TÜFE tahmininin yüzde 12.2’den yüzde 14.1’e yükseltildiğini söyledi.

İyi de biz bu tahmine nereden geldik, bir de böyle bakmak gerekmez mi?

Merkez Bankası 2021 yılı TÜFE tahminini ilan etmeye 2019’un enflasyon raporlarıyla birlikte başladı. İlk ilan edilen tahmin kaç biliyor musunuz; yüzde 5.4!

Merkez Bankası 2019’un dört enflasyon raporunda ve 2020’in ilk iki raporunda bu oranlara sadık kalmış. Oran geçen yılın üçüncü raporunda yüzde 6.2’ye, dördüncü raporda yüzde 9.4’e yükseltilmiş. Bu yıl açıklanan ilk enflasyon raporunda da 2021 TÜFE artışının hala yüzde 9.4 olarak beklendiğini görüyoruz.

Tahmin ikinci raporda yüzde 12.2 oldu ve nihayet dün açıklanan raporda yüzde 14.1’i gördük.

İşte sorumlusu aranan tablo budur!

Ve öyle bir hale geldik ki neredeyse Merkez Bankası dışında herkes bu sapmadan sorumlu!

Bir tek vatandaşlar kaldı henüz eleştiri okları yöneltilmeyen. Ama yakındır; bir süre sonra “Az tüketseydiniz enflasyon böyle tırmanmazdı” diye vatandaşa yüklenildiğini de görebiliriz.

Alaattin Aktaş’ın yazısı