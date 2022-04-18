Alaattin Aktaş: Asıl kıyamet uygulama bittiğinde kopacak

KKM için 8 Nisan’a kadar TL cinsi hesaplar için Hazine’den 13.2 milyar, DTH dönüşümlü hesaplar için Merkez Bankası’ndan 1.6 milyar olmak üzere toplam 14.8 milyar lira ödeme yapıldı.

Aynı tarih itibarıyla 10 bin 765 mükellef için kambiyo karından kaynaklanan 10 milyar 164 milyon lira vergiden de vazgeçildi.

Ödenen fark ve vazgeçilen vergi toplamı böylece 25 milyar lirayı buldu.

Bu ödemeler Anayasa’ya aykırıdır-değildir, vergiden vazgeçmek gelir transferidir-değildir; bunlar tartışılacak tabii ki. Ama asıl kızılca kıyamet, bir kez daha söyleyelim; uygulama bittiğinde kopacak.

Alaattin Aktaş’ın yazısı