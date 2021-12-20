Alaattin Aktaş: Aralık enflasyonunun sıkı takipçisi olacağız, desteğinizle…

Kamuoyunda çok yaygın bir kanı var:

“TÜİK gerçek enflasyonu açıklamıyor.”

Bu nasıl olabilir?

“TÜİK ya fiyatları olduğundan düşük alır ya da doğru fiyat alır ama bunları kalem oynatarak düşük gösterir.”

Hiç kimse TÜFE’de kapsanan 400’ün üstündeki mal ve hizmetin fiyatını sağlıklı bir şekilde izleyemez. Ama başlıca kalemlerin fiyatına odaklanmak her zaman mümkündür. Örneğin biz ne yapıyoruz; otomobil, sigara, akaryakıt, et, ekmek gibi ağırlığı yüksek ve fiyatı izlenebilir ürünlere bakıyoruz.

Tüm dikkatimiz bu kalemlerdeki fiyat değişiminin 3 Ocak’ta nasıl açıklandığında olacak. Elimizde bizim derlediğimiz fiyatlar var, bunu herkes yapabilir, 3 Ocak’ta da TÜİK’in verilerini göreceğiz ve karşılaştırma yapacağız.

Bizim bulacağımız oranlarla TÜİK’in hesaplayacağı oranlar arasında küçük farklar tabii ki olabilir. Ama ortada TÜFE artışını etkileyebilecek boyutta büyük farklar olursa hiç kimsenin kuşkusu olmasın onu da yazacağız.

Ayrıca açık bir çağrıda da bulunalım:

Herkes fiyatlarla ilgili çetele tutsun. Hatırlayabildiği eski fiyatları da not etsin. Dediğimiz gibi fiyatın ne olduğu ikinci planda, önemli olan artış oranının düzeyi. Bunu karşılaştırsın ve TÜİK’in açıkladığından çok büyük fark görüyorsa bize yazsın.

Köşemiz bu anlamda herkese açık. 3 Ocak’tan sonra aralık enflasyonunun sıkı takipçisi olacağız. Desteğinizle…

Alaattin Aktaş’ın yazısı