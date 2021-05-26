Alaattin Aktaş: Anlaşılan arada bir yerde hata yapmışız!

Sanayicinin birim maliyeti artıyor mu, artıyor; işte değerler ortada…

Maliyeti artan bir ürünün satış fiyatını artırmak da neredeyse kaçınılmaz mı, kesinlikle öyle…

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Durum böyleyken önümüzdeki dönemde fiyatlardaki artışın duracağını, böylece yıllık enflasyonun azalmaya başlayacağını varsaymak ne kadar gerçekçi olur?

İmalat sanayi için maliyet artışının en büyük iki nedeni yüksek kur ve faiz. Bu konuda hemen herkes fikir birliği içindedir. Kimi dövizi ön plana koyar, kimi faizi; ama bu iki etken ilk sıraları alır.

Nisandan mayısa geçişte dolar ay ortalaması itibarıyla yüzde 2’ye yakın, euro ise yüzde 3.5 kadar artış gösterdi.

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Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 19 düzeyinde ve görece yüksek.

O zaman dönüp dolaşıp aynı soruya yine geliyoruz:

“Biz bu faizi buraya kur aşağıda oluşsun ve böyle sepet bazında bir ayda yüzde 3’e yakın artış olmasın, böylesine oynaklık da yaşanmasın diye getirmedik mi?”

Niyet tabii ki böyleydi ama anlaşılan arada bir yerde hata yapmışız!

Alaattin Aktaş’ın yazısı