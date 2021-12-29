Alaattin Aktaş: Anlamak çok zor, gareziniz Hazine’ye mi yani!

Çok basit bir soru:

“Kur korumalı mevduata faiz tavanı getirmek kimin lehine bir durum yaratır?”

Birilerinin izah etmesini bekliyoruz. Kur artışının faizden yüksek olması durumunda Hazine’nin daha fazla ödeme yapmasına yol açacak bu tavan faizi getirmenin mantığı nedir?

Şu söylenebilir tabii ki:

“Biz faizlerin artmasını istemiyoruz, o yüzden tavan getirdik.”

Peki, kabul; öyleyse niye tüm mevduat faizine sınır getirmiyorsunuz?

Bakın bazı bankalar faizi yüzde 20’ye çekti.

Bir karar çıkarın, olsun bitsin:

“Mevduat faizi, Merkez Bankası politika faizinin en fazla 3 puan (ya da ne öngörülüyorsa) üstünde olabilir.”

Bir genellemeye gitmiyor, gidemiyor ve tutup sonuçta Hazine’ye daha yük bindirme olasılığı bulunan kur korumalı mevduat için tavan getiriyorsunuz.

Anlamak çok zor; gareziniz Hazine’ye mi yani!

Alaattin Aktaş’ın yazısı