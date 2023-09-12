Alaattin Aktaş: Akmasa da damlıyor

Turizm ya da kitabi adıyla seyahat gelirleri temmuzda biraz hayal kırıklığı yarattı. Geçen yılın temmuzunda 4.9 milyar dolar olan gelir, bu yıl ancak 5.3 milyar dolara çıktı.

Öte yandan seyahat giderleri 326 milyon dolardan 544 milyon dolara yükseldi. Bunun sonucunda net gelir 4.6 milyardan ancak 4.8 milyara çıktı.

Cari dengedeki 5.5 milyar dolarlık açığa karşılık brüt finansman kalemleri olarak nitelenen doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer kaleminden giriş 3.9 milyar dolar. Bu tutarın 2.8 milyarı rezerve eklenmiş. Denge ise net hata noksandaki pozitif 4.4 milyar dolarla sağlanmış.

En sağlıklı finansman kalemi tartışmasız doğrudan yatırımlar ama bize doğrudan yatırım geldiği de yok, geleceği de yok. Hele hele gayrimenkul satışını bu kalemden düşsek, geriye neredeyse bir şey kalmıyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı