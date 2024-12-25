Alaattin Aktaş: 2025'te artık yüzde 50 faiz yok

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Özellikle döviz kurunun çok az artması sonucunu doğuran etkenlerin başında yüzde 50’lik faizin geldiği çok açık. Ama 2025’te artık yüzde 50 faiz yok. Belki bu faiz yarından itibaren yok. Hadi bilemediniz yarın değişiklik olmasa bile 2025’in ilk aylarından itibaren faizin aşağı çekileceği ortada.

Böyle olunca talep daha da artmayacak mı, fiyat artışları üstündeki baskı daha da belirgin hale gelmeyecek mi?

Öyleyse nasıl olacak da bu yıl yüzde 46 dolayında gerçekleşmesi beklenen enflasyon 2025’te yüzde 21’e indirilecek? Geçtik yüzde 21’i, yüzde 30’un altına indirilecek?

Daha önce olmaması 2025’te de olmayacağı anlamına tabii ki gelmez ama bir de şöyle bir gerçek var. Türkiye daha önce hiçbir yıl enflasyonu bir önceki yılın gerçekleşmesinin yarısından daha aşağı indiremedi. Dolayısıyla yüzde 46’dan yüzde 21’e inilmesi de mucize olur. Ama ekonomide mucizelere pek yer yoktur.

Bu yılki gerçekleşmenin yüzde 46 olacağı varsayımına göre gidersek geçmiş yılların eğilimi bize 2025’te hiçbir şekilde yüzde 30’un altına inilemeyeceğini söylüyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı