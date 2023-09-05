Alaattin Aktaş: 2023 sonu yüzde 70-75 arası olabilir

2023 sonu yüzde 70-75 arası olabilir.

TÜİK’in dün açıkladığı verilere göre sekiz aylık artış yüzde 43.06, yıllık oran ise yüzde 58.94.

Yani şu durumda son dört ayda geçen yılki artışın altında kalınmalı ki, ağustos sonunda yüzde 58.94 olan oran, yıl sonunda yüzde 58’e inebilsin. Mümkün mü?

Kaldı ki zaten Merkez Bankası’nın yıl sonu tahmini artık yüzde 58 değil. Bu tahmin kağıt üstünde değişmedi ama Para Politikası Kurulu’nun son toplantı açıklamasında enflasyonun tahmin üst sınırına yakın seyredeceği vurgulandı. Enflasyonda tahmin üst sınırı da yüzde 62. Dolayısıyla Merkez Bankası tahminini zaten çoktan örtülü biçimde yüzde 62’ye taşıdı. Ama o oran da aşılacak!

Son dört ay toplamındaki artışı yüzde 13’te tutmak mümkün olursa yıllık gerçekleşme yüzde 62 olacak.

İyi de son iki ay toplamında, hem de fiyatların en az arttığı, hatta kimi yıllar gerilediği temmuz-ağustos ayları toplamında, üstüne üstlük döviz kuru da pek artmadığı halde yüzde 19.44’lük fiyat artışı yaşandıktan sonra dört ay toplamında nasıl olacak da yüzde 13’e inilecek?

Alaattin Aktaş’ın yazısı