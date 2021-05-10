Alaattin Aktaş: 128 milyar dolarla ilgili başka sorular da yanıt bekliyor

Tam 128 milyar dolar satılmış ve bir dizi soru hala yanıtsız.

Örneğin bu satışa niye Hazine’nin aracı edildiği, satışın tüm bankacılık sistemine açık olarak değil de niye yalnızca kamu bankaları eliyle yapıldığı sorusuna yanıt veren olmadı.

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Başka sorular da yanıt bekliyor tabii ki…

Örneğin Hazine ile 2017’de imzalandığı belirtilen protokol bu şekilde döviz satışına olanak veriyorduysa 2018’de rahip krizi sırasında kur fırlayıp giderken bu protokol devreye sokularak niye satış yapılmadı da doların 8.50’yi aşmasına göz yumuldu? Bu bir görev ihmali, hatta görevi kötüye kullanma değil mi? Tabii ki bu protokol 2017’de imzalanmışsa ve döviz satışına olanak veriyorduysa…

Örneğin madem bu satış mevzuata uygundu, 128 milyar hesaplanıp ortaya çıkarılmasa kamuoyu bu konuda bilgilendirilecek miydi?

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Örneğin satış hangi kurdan yapıldı?

Örneğin hangi gün hangi miktarda döviz satılacağına Merkez Bankası mı, Hazine mi ve buralardaki kimler karar verdi? Satış her gün aynı tutarda mı yapıldı, yoksa “duruma göre” gün gün farklı tutarlar mı söz konusu oldu?

Örneğin bu satışın yapıldığı günler bazı kişi ve kurumların yüklü döviz talebi oldu mu?

Ve bu protokol hala geçerli mi?

Geçerliyse bu protokole göre bundan sonra da döviz satışı olacak mı ya da hala oluyor mu?

Alaattin Aktaş’ın yazısı