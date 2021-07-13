Alaattin Aktaş: 10 Eylül’de takke tümüyle düşecek

TÜİK dün mayıs ayının işgücü istatistiklerini açıkladı. Biz temmuzdayız. Normalde verilerde aşırı oynaklığa yol açacak gelişmeler yaşanmıyorsa bu gecikmenin hiçbir sakıncası yok tabii ki. Ama özellikle temmuzda çok önemli gelişmeler söz konusu oldu. Kısa çalışma ödeneği uygulaması ile ücretsiz izin uygulaması, yani işten çıkarma yasağı sona erdi. Son veriler kısa çalışma ödeneğinden 1.2 milyon, işten çıkarma yasağından ise 1 milyon kişinin yararlandığını gösteriyordu.

Dolayısıyla mayıs ayının işgücü istatistikleri, içinde bulunduğumuz günlerin gerçeğinden tümüyle kopuk. Bu yüzden de temmuz gerçeğini yansıtmaktan çok uzak olan mayıs ayının istatistiklerini öyle fazla fazla irdelemek doğrusu pek anlamlı görünmüyor.

Siz asıl 10 Eylül Cuma gününü bekleyin!

O gün geldiğinde temmuzun tablosu çıkacak ortaya.

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının ve işten çıkarma yasağının sona ermesinin işgücü istatistiklerinde yapmakta olduğu tahribatın boyutu gözler önüne serilecek.

Zaten mayıs ayı itibarıyla bir anlamda geniş tanımlı işsizlik oranı olarak da okunan, TÜİK’in atıl işgücü oranı diye nitelediği oran yüzde 27.2 düzeyinde.

Bakalım iki ay sonra nasıl bir veri seti çıkacak karşımıza..

Alaattin Aktaş’ın yazısı