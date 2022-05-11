Akşener’den sığınmacılarla ilgili Meclis’te özel oturum önerisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sığınmacılarla ilgili Meclis’i özel oturumla toplanmaya çağırdı.

Türkiye’nin çözüm bekleyen en önemli sorunlarından birisi sığınmacılar. Problem hem iktidarın hem muhalefetin çıkışlarıyla haftalardır gündemde.

Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, “Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de kalması halinde, bu doğum hızıyla 2053 yılında Türkiye nüfusunun 35 milyonu Suriye kökenli insanlardan oluşacak. Demografi diye söylemlerimizin arkasında böyle bir sonuç var” dedi.

İktidarın artık adım atması gerektiğini belirten Akşener, “Bugün artık geçici koruma statüsünü ve göç hareketini belirleyen Göç ve Koruma Kanunu’nda değişiklik yapmanın vaktidir. Milletimizin acil çözüm beklediği böyle bir meseleyi çözüme bağlayabilmek görevimizdir. Bu partiler üstü bir meseledir. Özel bir oturumda meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi ortaya koyalım” dedi.