Akşener’den Kılıçdaroğlu’na: Gereğini yapmıyorsan hançerlenirsin

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım” sözlerine yanıt verdi.

Akşener, kimseyi arkadan değil gerektiğinde ‘kalbinden hançerlediğini’ söyledi. Kılıçdaroğlu’nu hançerleyenin kendisinin olmadığını da sözlerine ekledi: “Gereğini yapmıyorsan hançerlenirsin. Kendine bir şey istiyorsan hançerlenirsin. Ölümüne bir şey isteyip çevreni görmüyorsan hançerlenirsin. O hançerlerin sahiplerini sonra karşında bulursun.”

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Kılıçdaroğlu CHP’nin 38’inci kurultayında şunları demişti: “İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının seçimine gelince hepinizin malumu olan masadan kalkmalar ve masaya yeniden dönmeler geldi. Fazla ayrıntılara girmek istemiyorum. Ancak sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Usta Nazım’ın dediği gibi ateşi ve ihaneti gördük ama yılmadık, yıkılmadık, çalıştık. Yapılan bütün kumpaslara rağmen, beşli çetelere rağmen, vatandaşlık verilen milyonlarca sığınmacıya rağmen, saray devletinin harcadığı milyarlara rağmen çalıştık, yılmadık, yıkılmadık, asla ve asla boyun eğmedik. Çünkü, şuna inanıyordum ve hep inandım: Yolu doğru olanın yükü ağır olur. Yükümüz ağırdı. Üstelik hançerlerle beraber yükümüz ağırdı. Ama beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi arkadaşlar. Sırtımdaki hançerlerdi.”

‘Gereğini yapmıyorsan hançerlenirsin’

Akşener grup toplantısında Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine şöyle yanıt verdi:

“Yıllar evvel önemli bir kişi, ‘Ceketimin astarı yok, her tarafım hançer, bıçak’ demişti. Rahmetli ağabeyime söyledim, dedi ki ‘Yaşlı adamların sözlerine bakma, acındırmaya çalışırlar kendini.’ Sayın Kılıçdaroğlu da hançerden bahsetti fakat ortada kaldı. Eğer bensem o, ben bugüne kadar kimsenin arkasından hançer vurmadım, ben hançeri hak ettiği takdirde kalbine vurdum. Bugüne kadar hep öyle yaptım. Arkadan işim yoktur. Gereğini yapmıyorsan ha bire hançerlenirsin, o hançerlerin sahiplerini sonra karşında bulursun. Altı kişinin içinde net bir şekilde konuşmuş şahısım. Ben olmadığıma göre hançer kimin?“