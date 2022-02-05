Akşener’den iktidara ‘atama’ tepkisi: Bundan öğretmenlerimizin haberi var mı?

Öğretmen atamalarıyla ilgili iktidara tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bu atamalardan öğrencilerine kavuşamadığı için marketlerde çalışan, çaresizlikten intihar eden öğretmenlerimizin haberi var mı?” diye sordu.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 15 bin öğretmenin ataması gerçekleştirilmişti.

Erdoğan törende yaptığı açıklamada, “Mevcut öğretmenlerin yüzde 73’ü bizim hükümetlerimiz döneminde atanmıştı. Sadece son iki yılda 77 bin 572 genç öğretmenimizi okullarıyla buluşturduk. Bu gün gerçekleştireceğimiz 15 bin öğretmen atamasıyla toplam 729 bin 487 öğretmenimizi atamış olacağız“ demişti.

Bu durumun gerçeği yansıtmadığını belirten Akşener, “İktidar, 74 bin öğretmen ataması yaptığını iddia ediyor. Peki ya bu atamalardan; 90 üstü puan alıp mülakatta elenen, öğrencilerine kavuşamadığı için marketlerde çalışan, çaresizlikten intihar eden öğretmenlerimizin haberi var mı? Yok” dedi.

Paylaşımında ‘algı zirvede atama yerde’ etiketi kullanan Akşener, “Yazıklar olsun!” diye tepki gösterdi.