Akşener’den Ayasofya tepkisi: Yazıklar olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya Camisi’nde düzenlenen törendeki sözleri tepki çeken Mustafa Demirkan’a sert sözlerle yüklendi.

Fotoğraf: AA

Reîsü’l-Kurrâ (icazet törenini idare eden kişi) vekili Mustafa Demirkan’ın Ayasofya Camisi’nde 28 Mayıs’taki icazet töreninde sarf ettiği sözler tartışma konusu olmuştu.

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Demirkıran, Ayasofya’nın 1934’te bakanlar kurulu kararıyla müzeye çevrilmesine atıf yaparak şunları söylemişti: “Bu ve bu gibi mabetler, mabet olarak devam edilmesi için inşa edilmiş, hediye edilmiş. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içerisinde bu mabed-i şeriften Ezan-ı Muhammedi, namaz, her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Kitab-i ezelinde buyuruyorsun… Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma Ya Rabb.”

Meclis’teki grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri, ‘AKP mahalle temsilcisi kılıklı sözde din adamları’nın sırf Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘yaranacaklar diye’ kutsal mabette cumhuriyetin kurucusuna lanet okuduğunu ifade etti.

“Allah bunu yapanları da, yapılmasına göz yumanları da ıslah etsin. Yazıklar olsun” diyen Akşener, ‘zerre utanmadan, Allah’ın huzurunda nefret kusanlara, camiye gıybet sokanlara, gündem değiştirmek için ecdadına lanet okuyacak kadar küçülenlere inat’ Atatürk’ü minnet ve rahmetle andığını kaydetti.

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‘Millet büyümeyi hissetti mi?’

İYİ Parti liderinin gündeminde ekonomi ve büyüme rakamları da vardı.

TÜİK’in Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdüğüne dair açıklamasına değinen Akşener, verileri incelediklerini, sabit sermaye yatırımları ve net ihracatın büyüme rakamlarına pozitif katkı yaptığını, bunları sevindirici bulduklarını aktardı.

İYİ Parti lideri şöyle devam etti: “Ama bazı şeyleri sorgulamak zorundayız. Mesela, milletimiz bu büyümeyi hissedebilmiş mi? Hayır. Mesela, yüzde 7 büyümeye rağmen, esnafımız, çiftçimiz neden hala perişan? Kem küm… Mesela, son bir yılda işsiz sayımız, neden 2 buçuk milyon kişi artarak, 10 milyona ulaşmış? Cevap yok. Dava arkadaşlarım; bizden çok daha düşük oranda büyüdükleri halde, birçok ülke, pandeminin olumsuzluklarını, bizden çok daha hafif yaşıyor. Çünkü o ülkelerde, hükümetler ciddi hibe destekleri verdiler. Yani vatandaşlarının sağlık ve huzurunu, büyüme istatistiklerinin önüne koydular. Bizde ise iktidar, sırf büyüyeceğiz diye hem yarım tedbirlerle insanlarımızın sağlığı tehlikeye attı, hem de direkt yardım yapmayarak insanlarımızı geçim sıkıntılarıyla baş başa bıraktı.”

Akşener, banka ve tüketici kredilerindeki artışı dile getirerek, ‘iktidarın dört elle sarıldığı’ büyümenin borçla gerçekleştiğini anlattı.

İYİ Parti lideri, şu ifadeleri kullandı: “Yani, zenginleşmemişiz, tam tersine borçlanmışız. Sözüm ona beklentileri aşan, bu olağanüstü büyümenin, milletimizce hissedilememesinin sebebi işte budur. Sipariş istatistik destekli sözde büyüme ile, gerçek kalkınma arasındaki fark, işte budur.”

Rize çıkışı

Akşener, Rize’nin İkizdere ilçesindeki eylemlerle ilgili şunları kaydetti: “İkizdere’de doğayı korumak için, canla başla mücadele edenlere, destek olacaksın. Madem Rizelisin, ‘Gelin Hanım’ın adım atmasını beklemeyeceksin, önce sen davranacaksın. ‘Rize’nin doğasını birkaç rantçıya yedirmem’ diyeceksin. Madem Rizelisin, İstanbul’a ihanet ettiğin gibi, Rize’ye ihanet etmeyeceksin.”