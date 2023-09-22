Akşener, Gültekin’in iddialarını yalanladı: Videolarını mahkemeye verdim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Levent Gültekin’in iddialarını yalanlarken videolarını mahkemeye verdiğini söyledi.

Fotoğraf: Youtube ve AA Edit: Diken

Diken yazarı Levent Gültekin, Youtube kanalındaki dünkü yayınında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le bir buçuk yıl önceki telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. Gültekin’in dediğine göre Akşener “Ya bu Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş kendini ne halt zannediyor ki belediye parasıyla anket yaptırıp kendini cumhurbaşkanı adaylığına gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsunlar diye mı parti kurdum” dedi.

Bu sabah FOX TV’de İlker Karagöz’ün konuğu olan Akşener Gültekin’in üç videosunu mahkemeye verdiğini, söz konusu videoyu da mahkemeye vereceğini dile getirdi.

Akşener, şunları söyledi:

*CHP’nin kongresine yönelik muhalefet içinde iki grup var. AKP ve çevresinde oluşmuş yandaş bir grup var. Bir de bu üç tarafın içinde tam anlamıyla yer almayan insanlar var. Bu insanların her biri birer YouTube kanalı kurup ilgi çekmek üzerine bir sürü abuk subuk şey konuşuluyor.

*Ben sayın Levent Gültekin’in üç videosunu mahkemeye verdim, onu da vereceğim. (Sunucunun ‘böyle bir görüşmeniz olmadı mı’ sorusunu üzerine) Hayır olmadı. Bir sürü hakaretvari sözleri var.

*Mesela sayın Gültekin’in Hasan Cengiz diye bir adam üzerinden, meğer CHP’de danışmanmış ve odası varmış, bu kişinin, ben hiç görmedim bu kişiyi, bana 100 milyon dolar verdiğini iddia eden bir videosu oldu. Bu mail üzerinden yani kendi demiyor ama mail diyor. Biz sonra mail’i araştırdık. Bulduk spam’ların arasında mail’i. O 100 milyon dolar mailde Kılıçdaroğlu’na Hasan Cengiz tarafından verilmiş iddiası var. Levent Bey, bu maili alıyor, Meral Akşener’e verildi diye anlatıyor.