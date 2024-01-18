Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Geçmişte siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi” dedi.

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Yerel seçim çalışmaları kapsamında Sivas’ta partililerle bir araya gelen Akşener, Sinan Ateş cinayetine değindi.

Sinan Ateş’in kızının annesi Ayşe Ateş’e “Anne gözümün önünden ayrılma, ya seni de babam gibi vururlarsa” dediğini hatırlatan Akşener, devamında şunları kaydetti:

“Çünkü torbacılar öldürdü, katletti. Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi. Onun için de hiçbirimiz korkmadık ama o çocuğun babasını katledenler torbacılar, torbacılar. Bir çocuğa bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Bu çocukların ahının yerde kalmaması için bizi seçin.”

Ne olmuştu?

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 21 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi Özyağcı cinayetten günler sonra yakalanıp tutuklanmıştı.

Olay tarihinde nöbetçi olduğu için cinayet soruşturmasına bakan savcı Ayhan Ay, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ı gözaltına aldırmak istemesi üzerine izne çıkarılmıştı. Demirbaş, dönemin MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde saklanırken gözaltına alınmıştı.

Soruşturma dosyası Ankara Başsavcı Vekili Durdu Özer ve savcı Durmuş Ali Kaya’ya verilmişti. Savcı Ay da üçüncü savcı olarak dosyada yer almış, ancak süreçte aktif rol oynayamamıştı. Dosyayı fiziki olarak da inceleyemiyordu. Üç savcının görevden alınmasının ardından dosya yeniden savcı Ayhan Ay’a verilmişti.