Akşener, Babacan’ın ‘logo’ çıkışını yorumladı: İttifakın dışına çıkmıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın açıklamalarıyla ilgili “Seçim yasasına dair yapılmış bir açıklama diye düşünüyorum” dedi.

Fotoğraf: AA

DEVA Partisi, CHP, İYİ Parti, Demokrat, Gelecek ve Saadet partileriyle parlamenter sisteme dönüşü hedefleyen ‘altı parti’ arasında. Babacan, iki gün önceki açıklamasında cumhurbaşkanlığında ortak adayı destekleyeceklerini ancak seçimlere kendileri logolarıyla gireceklerini söylemişti.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ANSİAD) iftar yemeğine katılan Akşener, Babacan’ın açıklamalarıyla ilgili yeni seçim yasasına işaret etti. Saadet Partisi’nin de kendi logosuyla seçimlere girdiğini hatırlatan Akşener şunları söyledi: “Yeni bir yasa geçti, kimsenin kimseye oyunun faydası yok. Ya tek listeden gireceksiniz, partiler birbirinin listesinden girecek, ya da ayrı ayrı girecek.

Ayrı ayrı girdiği zaman ‘millet ittifakı’nın içinde de olsa veya ‘cumhur ittifakı’nın içinde de olsa oylarınız kendi sayılacak. Dolayısıyla kasımda seçime gidilirse eski seçim kanunuyla gidilecek, onun için bu pilav çok su kaldırır.

Buna karşılık haziranda seçime gidilirse yeni geçen seçim kanunu geçer. Sayın Babacan’ın sonraki açıklamalarına baktığımız zaman partisinin kendi logosuyla seçime girmesi demek, bir de bu arada yüzde 3’e indi. Yüzde 3 oranında oy aldığınız zaman devlet yardımı gelecek.

Devlet yardımını alabilmek içinde logonuzla seçime girmek durumundasınız, yüzde 3 civarında oy aldığınızda size devlet yardım yapıyor.

‘İttifakın dışına çıkan bir durumu yok’

Bu çerçeve içerisinde kendisiyle görüşmedim. Nedir, ne değildir bu manada bilmiyorum ama bu seçim yasasına dair yapılmış bir açıklama diye düşünüyorum.

Sonra yaptığı açıklamalarda da ‘millet ittifakı’nın dışına çıkan bir durumu yok. Parlamenter sistem artı Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda herhangi bir farklılık yok. Bildiğim budur, bunu anlattım.