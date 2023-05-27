Aksaray’da hemşirenin balkondan ‘düşerek’ ölmesiyle ilgili hastane müdürü tutuklandı

Sudan Savunma Bakanlığı, nisan ortasından bu yana ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların sürdüğü ülkedeki emekli ordu mensuplarını, kendilerini güvence altına almak için silahlanmak üzere en yakın askeri merkeze gitmeye çağırdı.