Aksaray’da hemşirenin balkondan ‘düşerek’ ölmesiyle ilgili hastane müdürü tutuklandı

Aksaray’da hemşire Saliha Tuncel’in bir rezidansın 7. katındaki balkondan ‘düşerek’ ölmesiyle ilgili gözaltına alınan hastane müdürü tutuklandı, doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ereğli Kapı Mahallesi’nde, hemşire Tuncel’in rezidansın 7. kat balkonundan düşerek ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Ereğli Kapı Mahallesi’nde 24 Mayıs’ta doktor H.İ.A’nın (43) dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan ‘düşen’ hemşire Saliha Tuncel (24) hayatını kaybetmişti. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan doktor H.İ.A. ve kentteki özel hastanenin müdürü Ç.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.