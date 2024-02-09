Akşam Postası / 9 Şubat 2024

DEM Parti adaylarını açıkladı: İstanbul’da Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni

DEM Parti eş belediye başkanı adaylarını açıkladı. Parti, İstanbul’da eski Meclis grup başkan vekili Meral Danış Beştaş ve eski milletvekili Murat Çepni’yi aday gösterdi.

Gezeravcı’nın da olduğu Dragon kapsülü okyanusa indi

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa indi.

Temiz Hava Hakkı Platformu: Hatay’da yanlış enkaz kaldırma işlemi halk sağlığını tehdit ediyor

Hatay’da 30 gün boyunca kesintisiz toz ölçümleri yapıldı. Kentteki enkaz kaldırma hala yönetmeliğe uygun yapılmıyor. Bu nedenle bölgede havadaki toz miktarı olması gereken limitin dört kat üstünde.

Çağlayan Adliyesi’nde saldırı soruşturması: 96 şüpheli adliyeye sevk edildi

Çağlayan Adliyesi’nde polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 96 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Süper Lig’de haftanın programı ve hakemleri

Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı.

Biden, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını ‘abartılı’ buldu

ABD Başkanı Joe Biden İsrail’in Gazze’deki saldırılarının ‘abartılı’ olduğunu belirterek “Gazze’de açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı” dedi.

ABD’li bankanın en çok aldığı ve sattığı hisseler

ABD’li yatırım bankası Bank Of America (BofA), sekiz günde 1,6 milyar liralık hisse alımı yaptı.

Bitcoin 46 bin dolar seviyesinde

En yaygın kripto para birimi Bitcoin 46 bin 200 dolar seviyesinde ilerliyor.

Borsa 9000’i geçti

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.016,02 puanla rekor seviyeyi gördü.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 27 bin 947’ye yükseldi

İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 27 bin 947’ye çıktı.

İrlandalı kadın basketbolcular, İsrailli rakiplerinin elini sıkmadı

İrlanda kadın basketbolcular, EuroBasket 2025 eleme maçının öncesinde İsrailli rakiplerinin elini sıkmadı.