Akşam Postası / 9 Mayıs 2024

Merkez Bankası’nın rezervleri arttı

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 2 milyar 775 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.

Osman Kavala: Adalet herkes için gerekli

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala yeniden yargılama tartışmaları hakkında konuştu: “İnsanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir.”

İlk çeyrekte ihracat 54 ilde arttı

Ticaret Bakanlığı, ocak-nisan döneminde 17 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini ve 54 ilde de ihracatın arttığını açıkladı.

Bakan duyurdu: Onaylı randevu dönemi başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) onaylı randevu sistemine geçildiğini söyledi.

KKM’de düşüş devam ediyor: 24,9 milyar lira geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar (KKM) geçen hafta 24,9 milyar lira azalarak, 2 trilyon 230 milyar liraya düştü.

Kalben: İyiyim, daha da iyi olacağım

Narkotik polisince dün evi basılan Şarkıcı Kalben Sağdıç, “İyiyim, daha da iyi olacağım” dedi.

Biden’ın ‘yaptırım’ çıkışına Netanyahu’dan rest

İsrail’e silah tedarikini durdurma uyarısında bulunan ABD Başkanı Joe Biden’a Tel Aviv’den yanıt gecikmedi.

İklim değişikliği: Plastikler karbon emisyonlarını da artırıyor

Plastikler hem çevre kirliliğine hem de doğada yıllar içinde çok küçük parçalara ayrılarak mikroplastiklere neden oluyor. Ayrıca plastik üretimi sırasında atmosfere yayılan sera gazları küresel ısınmayı hızlandırıyor.

Uzmanlar: Çöl tozu cuma günü Türkiye’yi kaplayacak

Türkiye çöl tozlarının etkisine giriyor. Toz taşınımı yarın ülke genelinde yoğunlaşacak.

BOTAŞ ve ExxonMobil LNG ticaretinde anlaştı

Boru Hatları Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) ile ExxonMobil arasında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretinde işbirliği anlaşması imzalandı.

Avrupa’nın birlik projesi 74 yaşında

Avrupa Birliği (AB), son dönemde Rusya’yla savaşan Ukrayna’ya destek sağlama, Orta Doğu’da tırmanan gerilimde ortak tutum belirleme, göç krizlerine sürdürülebilir yanıtlar verme gibi çeşitli alanlarda mücadele ediyor.

Boeing 737 uçağı Senegal’de kalkış sırasında düştü: Dördü ağır 11 yaralı

Senegal’de bir Boeing 737-300 uçağı kalkış sırasında düştü. Kazada dördü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

İranlı yönetmen Muhammed Rasoulof’a sekiz yıl hapis ve kırbaç cezası verildi

İranlı yönetmen Muhammed Rasoulof’a ülkesinde sekiz yıl hapis ve kırbaç cezası verildi. Yönetmen ‘There is no evil’ filmiyle 2020’de Berlin Film Festivali’nde ‘Altın Ayı’ ödülünü kazanmıştı.

Miçotakis: Türkiye’yle kanallar açık kalmalı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, pazartesi Ankara’ya yapmayı planladığı ziyaretin, İstanbul’daki Kariye Cami’nin ibadete açılması nedeniyle ertelenmesi gerektiği yönündeki çağrılara yanıt verdi: “Açık kanallar korunmalı.”