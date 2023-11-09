Akşam Postası / 9 Kasım 2023

CHP’den ‘darbe girişimi’ne karşı eylem: Meclis’i terk etmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında verdiği karardan sonra TBMM Danışma Kurulu’nun toplanmayacağını bu nedenle eyleme başlayacaklarını duyurdu.

Erdoğan, Mehmet Şimşek’e karışmıyormuş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e karışmadığını dile getirdi.

Vergi uzmanı Bingöl: Bir paketteki 20 dal sigaranın 16’sı vergi

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, bir paket sigaradaki vergi oranının yaklaşık yüzde 80 olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu tek tek ‘yanıt verdi’

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ‘bir müddettir kamuoyunda tartışılan konuların arka planlarını, kolay takip ve anlaşılabilirlik hedefiyle başlıklara ayrılmış hali‘yle paylaştı.

Çıkış sürüyor: KKM hesaplarındaki para 3 trilyonun altına indi

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 3 trilyonun altına geriledi.

Anket: Erbakancıların yüzde 40’ı kadın-erkek eşitliğine karşı

MetroPOLL Araştırma’nın ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’ başlıklı anketine göre toplumun yüzde 80’i hayatın her alanında kadın-erkek eşitliğinden yana. Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partililerin (YRP) yüzde 40’ı aksi görüşte.

Bitcoin son 18 ayın zirvesinde

Bitcoin, 36 bin 800 doları görerek son bir buçuk yılın zirvesini gördü.

Hollywood’da 118 gün süren tarihi grev sona erdi

Hollywood oyuncuları ve stüdyolar, 118 gündür süren tarihi grevin sona ermesi için geçici bir anlaşmaya vardı.

Shell’den Greenpeace’e 2 milyon dolarlık dava

Petrol şirketi Shell, Greenpeace’e 2,1 milyon dolarlık (60 milyon lira) tazminat davası açıyor.