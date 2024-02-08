Akşam Postası / 8 Şubat 2024

Merkez Bankası 2024 sonu enflasyon tahminini değiştirmedi

Merkez Bankası (MB) 2024 sonu enflasyon beklentisini yüzde 36’da sabit tuttu.

Yunan adalarına İDO seferleri başlıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) hem İzmir Seferihisar’dan hem Aydın Kuşadası’ndan Yunanistan’ın Samos (Sisam) adasına sefer yapacak.

Çağlayan Adliyesi’nde saldırı soruşturması: Gözaltı sayısı 94’e yükseldi

Çağlayan Adliyesi’nde polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıyla ilgile devam eden soruşturmada, gözaltına alınan şüpheli sayısı 94’e ulaştı.

Saadet zinciri operasyonu: 27 gözaltı

Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla aranan Sedat Ocakçı ve eşi yakalandı.

KKM hesaplarından altı ayda 1 trilyon gitti

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 382 milyar liraya geriledi. Böylelikle KKM hesaplarındaki 1 trilyondan fazla para yaklaşık altı ayda eridi.

Borsada rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.953,08 puanla rekor seviyeyi gördü.

Elektrik ve doğalgaza zam kapıda

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, önümüzdeki günlerde elektrik ve doğalgaz fiyatlarında ‘düzenleme’ yapılacağını söyledi.

Starbucks Türkiye’nin yüzde 30’u satılıyor

ABD’li özel sermaye şirketi Apollo Global Management Inc. (APO.N), Starbucks’ın Kuveytli AlShaya Group’a ait Türkiye dahil Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya hisselerinin yüzde 30’unu satın almak için kolları sıvadı.

Pakistan seçim gününde telefon ve internet hizmetlerini askıya aldı

Ulusal meclis ve eyalet meclisleri için oy verme işleminin devam ettiği Pakistan’da cep telefonu ve mobil internet hizmetleri askıya alındı.