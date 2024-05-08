Akşam Postası / 8 Mayıs 2024

Özel ‘savunma’da: İçeri almayız diyecek halimiz yok

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Taha Hüseyin Karagöz’ü ağırladığı için topa tutulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmeyi, “İçeri almayız diyecek halimiz yok” diye savundu.

Amasra faciasında ara karar: Üç sanığa şartlı tahliye

Amasra faciası davasında yargılanan üç sanık ‘ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı’ şartıyla tahliye edildi. Diğer dört sanığın tutukluluğu devam edecek.

Rapor: Beş yıl içinde beyaz yakalı ile mavi yakalı maaşları eşitlenecek

’24 Saatte İş’ raporuna göre beş yıl içinde mavi yakalı ile beyaz yakalı maaşları eşitlenecek.

Öğretmenler 10 Mayıs’ta iş bırakacak

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkanı Kemal Irmak, öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan için 10 Mayıs’ta iş bırakacaklarını açıkladı.

Hukuk mezunları staja başlayabilmek için sınava girecek

Hukuk fakültesi mezunları, hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girebilmek, avukatlık ve noterlik stajına başlayabilmek için sınava girecek.

Rekabet Kurulu Meta’ya yine ceza kesti

Rekabet Kurulu’nun ABD merkezli Meta’ya başlattığı iki soruşturma tamamlandı. Kurul, Whatsapp, Facebook ve Instagram gibi uygulamalara da sahip olan şirkete toplamda 1 milyar 234 milyon lira ceza verdi.

Türkiye’de elektrik üretiminin yüzde 42’si yenilenebilir enerjiden

Küresel elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 2023’te ilk kez yüzde 30’u aştı. Türkiye elektriğin yüzde 42’sini bu kaynaklardan üreterek küresel ortalamanın üzerine çıktı.

Britanya, Rusya’nın savunma ateşesini sınır dışı edecek

Britanya, Rusya’nın ‘kötü niyetli istihbarat faaliyetleri’ni gerekçe göstererek savunma ateşesini sınır dışı edeceğini duyurdu.

Çin’in keşif aracı, Ay yörüngesine girdi

Çin, Ay’ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak için 3 Mayıs’ta uzaya gönderdiği ‘Çang’ı 6’ keşif aracının Ay yörüngesine girdiğini duyurdu.

Belçika’da toplu tecavüz soruşturması: Mağdur 14, şüpheliler 11-16 yaşında

Belçika’da 14 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edildi; tutuklanan şüpheliler 11 ila 16 yaşında.