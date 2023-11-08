Akşam Postası / 8 Kasım 2023

Bir ilk: Yargıtay AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacak

Yargıtay, milletvekili Can Atalay için tahliye kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.

AB Komisyonu’ndan Türkiye raporu: Demokrasideki gerileme sürüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun raporuna göre Türkiye’nin demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksiklikler devam ediyor.

AYM ‘sansür yasasının iptali’ talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM) ‘sansür yasası’ diye tanımlanan dezenformasyonla mücadele yasasının 29’uncu maddesinin iptalini içeren talebi oy çokluğuyla reddetti.

Akşener’den Kılıçdaroğlu’na: Gereğini yapmıyorsan hançerlenirsin

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım” sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, bir tweet ve muhtardan dolayı çekilmemiş

CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sırasında okuduğu bir tweet ve bir muhtarın sözlerinden dolayı ikinci turda seçimden çekilmediğini dile getirdi.

Döviz arayışı: Şimşek yeniden ABD yolcusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’la birlikte ocakta JPMorgan’ın düzenleyeceği yatırımcılar toplantısına katılmak üzere ABD’ye gidecek.

Bakan Yerlikaya sığınmacı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’de 3 milyon 254 bin 904’ü geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere, toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli sığınmacı bulunduğunu bildirdi.

Ekimde altın kazandırdı, borsa kaybettirdi

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ekimde en yüksek aylık reel getiri yüzde 0,89’la külçe altında oldu.

İsrail karşı saldırıda: 10 bin 569 Filistinli öldü

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin sayısı 10 bin 569’a yükseldi.

Demans hastası Aysel Tuğluk gözaltına alındı

Demans hastası Kürt siyasetçi Aysel Tuğluk, gözaltına alındı.

Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?

Bir dönem yatırım aracı haline gelen otomobiller bu özelliğini giderek kaybediyor.