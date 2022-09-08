Akşam Postası / 8 Eylül 2022

HDP sözcüsü: Hiçbir HDP’li, Akşener’in oturduğu masaya gelmez

HDP Sözcüsü Ebru Günay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP için “Bizim olduğumuz masada olamazlar” sözüne “Hiçbir HDP’li Akşener’in oturduğu masaya gelmez, o kıraathanede çay bile içmez” diyerek yanıt verdi.

Diken ‘liste iddiası’yla duyurmuştu: Kılıçdaroğlu’ndan ‘Alo Holding’ çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan “Muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar” diyerek, isim vermeden bazı araştırmacı ve yazarlara tepki gösterdi.

Demirtaş’tan yanlış aktarılan sözlerine açıklama: Çözüm yasal zeminde olmalı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sözlerinin yanlış aksettirilmesi nedeniyle açıklama yayımladı: “Kürt sorununun farklı başlıkları ve boyutları bulunuyor. Çözüm, anayasal ve yasal zeminde gerçekleşmek durumundadır ve doğal olarak bunun yeri TBMM’dir. Burada da HDP başta olmak üzere siyasi partiler çözümün muhataplarıdır.”

Yöneylem anketi: AKP yüzde 30’un altına yerleşti; CHP az farkla birinci parti

Yöneylem Araştırma’nın anketine göre kararsızlar dağıtıldığında AKP’nin oyu yüzde 29,5 olarak ölçüldü. CHP’yse çok az farkla AKP’nin önünde.

‘Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu’nda tutuklu sanık kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu’ diyerek kamuoyuna duyurduğu ‘Bataklık‘ davasında tutuklu kimse kalmadı.

Kızılbük’ü talan eden Sinpaş’a Danıştay’dan ret: ‘Hukuka aykırılığı tescillendi’

Danıştay, Sinpaş ve Kızılbük G.Y.O.’nun Muğla Marmaris’teki doğayı talan eden devremülk projesine ilişkin ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali için yürütmeyi durdurma taleplerini reddetti.

Enflasyonla mücadele: Avrupa Merkez Bankası, ilk kez 75 baz puan faiz artırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini 24 yıllık tarihinde ilk kez 75 baz puan artırarak, yüzde 1,25’e yükseltti.

İmamoğlu, Akşener’i kırmızı halı ve zabıta mangasıyla karşıladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i belediye binası önünde kırmızı halı ve zabıtalardan oluşan tören mangasıyla karşıladı.

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth tıbbi gözetim altına alındı

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in sağlık durumundan endişelenen doktorlarının onu tıbbi gözetim altında tuttuğu açıklandı.

Yüksekdağ’ın şiir kitabı yasaklandı: Nüshalar imha edilecek

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın ‘Yıkılacak Duvarlar’ adlı şiir kitabı yasaklandı. Kitabın el konan nüshalarının imha edilmesine karar verildi.

Türkiye’de iPhone 14 alanlar bir tane de devlete alıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün yeni akıllı telefon serisi iPhone 14’ü tanıttı. Fiyatların açıklanmasıyla birlikte Türkiye fiyatının yarısının vergi ve diğer kesintilerden oluştuğu görüldü.

Tarkan’dan davet: Herkesi yarın Gündoğdu Meydanı’na bekliyorum

İzmir Gündoğdu Meydanı’nda vereceği konser öncesi sahnesi çöken Tarkan İzmir’den seslendi. ‘Nazarımız çıktı’ diyen Tarkan herkesi yarın Gündoğdu Meydanı’na beklediğini duyururken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ‘Zafer coşkumuz engel tanımaz’ dedi.

Rus turistlerin Baltık ülkeleri ve Polonya’ya girişleri kısıtlanacak

Schengen vizesine sahip Rusya vatandaşlarının 19 Eylül’den itibaren Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’ya girişlerinin kısıtlanacağı bildirildi.

‘Emek ve özgürlük ittifakı’ 24 Eylül’de duyurulacak: ‘Yüzde 15’e tırmanabilir’

HDP’nin davetiyle kurulan ‘emek ve özgürlük ittifakı’ 24 Eylül’de duyurulcak. Araştırmalara göre HDP’liler kilit seçmen görülürken, bu ittifakın oluşması durumunda yüzde 14-15 bandında oy alma potansiyeline ulaşacağı tahmin ediliyor.

UEFA’dan Sivasspor’a para cezası

Sivasspor’a, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsveç takımı Malmö’yle oynadığı maçta taraftarın sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle 31 bin 500 avro (575 bin TL) para cezası verildi.

Fed’e göre enflasyon artacak: TL için risk büyüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, enflasyona dair en büyük tehlikenin geçmediğini ve fiyat baskılarının devam edeceğini söyledi. Bu açıklamaların merkez bankasının agresif faiz artırımları ve sıkı para politikasına paralel olduğu düşünülüyor.