Akşam Postası / 7 Şubat 2024

Başak Demirtaş İBB başkanlığına aday olmayacak

HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı adaylığından çekildi.

CHP’nin Hatay kararı: Yine anket yapacak

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Hatay’la ilgili iki-üç gün içerisinde ‘kapsamlı bir anket’ yapılacağını söyledi.

AYM Diken’le ilgili pilot kararı referans aldı: Hak ihlali verilen başvuruların bir kısmı

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği aralarında Diken’in de olduğu 500’den fazla başvurunun bazılarını paylaştı.

AKP iktidarında Türkiye faize 563 milyar dolar ödedi

Son 21 yılda Türkiye faize 563 milyar dolar (17 trilyon 227 milyar 800 milyon lira) ödedi.

Çağlayan Adliyesi’nde saldırı soruşturması: Gözaltı sayısı 90’a yükseldi

Çağlayan Adliyesi’nde polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıyla ilgile devam eden soruşturmada, gözaltına alınan şüpheli sayısı 90’a ulaştı.

AB çapında kadına şiddetle ilgili ilk yasa

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler birlik çapında ilk kez, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik yasa üzerinde anlaşmaya vardı.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 27 bin 708’e yükseldi

İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 27 bin 708’e çıktı.

İsveç ‘Kuzey Akım boru hattı’ soruşturmasını kapattı

İsveçli savcılar Kuzey Akım boru hatlarında yaşanan patlamalarla ilgili soruşturmayı sonlandırdıklarını ve elde edilen kanıtları Alman mercilere teslim edeceklerini açıkladı.

NYT Kral Charles’ın kanserini araştırdı: Uzmanlar iki türden şüpheleniyor

Buckingham Sarayı, Kral 3’üncü Charles’a geçen haftaki prostat büyümesi tedavisi sırasında kanser teşhisi konulduğunu duyurdu. Prostat kanseri olmadığı belirtilse de ne olduğu ve nasıl bulunduğu hakkında bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma raporu: Havada patlayan Boeing uçağı panelinin cıvataları eksik

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, Alaska Havayolları uçağındaki panelin havadayken patlamasıyla ilgili soruşturmanın ön raporunu yayımladı.

Marvel dizisinin set çalışanı hayatını kaybetti

Marvel yapımı Wonder Man dizisinin set çalışanı, kirişlerden düşerek hayatını kaybetti. Olay CBS Redford Stüdyolarında meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.