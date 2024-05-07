Akşam Postası / 7 Mayıs 2024

Uluslararası Göç Örgütü: En fazla mültecinin yaşadığı ülke Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) ‘2024 Dünya Göç Raporu’na göre Türkiye dünyada en fazla mültecinin yaşadığı (yaklaşık 3,6 milyon) ülke oldu.

9’uncu yargı paketinin detayları belli oldu: ‘Yeni tip casusluk’ suçları

Ceza infaz sisteminde düzenlemeler öngören 9’uncu yargı paketinde ‘cezasızlık algısının’ ortadan kaldırılması hedefleniyor. Ayrıca pakette ‘yeni tip casusluk’ maddesi de yer aldı.

Bakan duyurdu: 20 bin öğretmen atanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ’20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştıklarını’ söyledi.

Kargo şirketi iflas etti: Kulüpler alacaklı sırasında

GKN Kargo 563 milyon lira borcuyla birlikte iflas etti. Borcun 50 milyon liraya yakın bölümünün Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor’a olduğu ortaya çıktı.

Yeni matematik müfredatı gerekçesi: Kanada’da böyle

Yeni matematik müfredatı komisyonlarında yer alan eğitim uzmanları integralin müfredattan çıkarılmasını Kanada Ontario eyaletinin uyguladığı matematik programıyla savundu.

Yargıda ‘usta çırak’ dönemi

Hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni dönemim ayrıntılarını ‘usta çırak ilişkisi’ sözleriyle duyurdu.

Almanya CHP’li belediyelere mali destek verebilir

Almanya’nın düşünce kuruluşlarından Bilim ve Politika Vakfı (SWP), 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Türkiye’de değişen siyasi dengeler hakkında bir rapor yayınladı. Raporda Almanya ve Türkiye ilişkilerinin CHP’li belediyeler aracılığıyla gelişebileceği belirtildi.

DSÖ: Bir sonraki pandemi, ruh sağlığı sorunları

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, ruh sağlığı sorunlarını ‘bir sonraki pandemi’ olarak adlandırdığını söyledi.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Bir yük gemisinin arızası nedeniyle geçişlere kapatılan İstanbul Boğazı yeniden trafiğe açıldı.

Cannes Film Festivali çalışanları greve gidecek

Cannes Film Festivali çalışanları taleplerinin dikkate alınması için greve gidecek.

Kurum’a niyet İmamoğlu’na kısmet: Dursun Özbek İBB’yi ziyaret etti

Yerel seçimlerden önce “Murat Kurum İstanbul için bir şans” diyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün soluğu İstanbul belediye başkanlığına yeniden seçilen Ekrem İmamoğlu’nun makamında aldı.

İTO uyardı: 10 dakikalık sürede dört kişiye randevu

İstanbul Tabip Odası (İTO) bir eğitim araştırma hastanesinde 10 dakika içinde dört hastaya randevu verildiğini duyurdu.

ABD’li senatörlerden Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yaptırım tehdidi

Bir grup Amerikalı Cumhuriyetçi senatör, Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısı Karim Khan’a mektup göndererek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya karşı uluslararası tutuklama emri çıkarılması halinde yaptırım tehdidinde bulundu.

ABD Boeing hakkında yeni soruşturma başlattı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 787 Dreamliner uçaklarının denetim süreçleriyle ilgili yeni bir soruşturma başlattı.

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Yurt genelinde sıcaklıkların 2-4 derece artması bekleniyor, yurdun doğusundaysa kuvvetli yağışlar etkili olacak.

Amazon Prime ücretsiz oyunlarını duyurdu

Amazon Prime Gaming Türkiye, mayıstaki ücretsiz oyunlarını açıkladı.

Merkez Bankası 11 milyar dolar döviz aldı

Merkez Bankası (MB) geçen hafta 11 milyar dolar döviz aldı.

Almanya’nın Türkiye’ye ihracatı azaldı

Almanya’dan Türkiye’ye ihracat martta yüzde 26,4 azalarak 2 milyar 288 milyon avroya, ithalat da yüzde 15,1 düşerek 1 milyar 923 milyon avroya indi.

‘Nikahta dua okunması engellendi’ iddiasına soruşturma

İçişleri Bakanlığı ‘İzmir’de nikahta dua edilmesi engellendi’ iddialarını soruşturmak için mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Derbiyi 2 bin 400 Fenerbahçeli tribünden izleyecek

19 Mayıs’ta Rams Park’taki Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçını 2 bin 400 sarı lacivertli taraftar tribünden izleyebilecek.