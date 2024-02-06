Akşam Postası / 6 Şubat 2024

AYM Diken’le ilgili pilot kararı referans aldı: 500’ü aşkın sansür kararında ihlal var

Anayasa Mahkemesi (AYM) 500’den fazla erişim engelleme ve içerik çıkartma başvurusunda ‘ifade özgürlüğü ihlali’ kararı verdi. Bu başvuruların 118’iyse Diken’in.

Erdoğan: Birileri çıkmış Hatay’da kullandığımız ifadelerin üzerinde tepiniyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Hatay’da kullandığı ve büyük tepki çeken ifadelerinin arkasında durdu.

Katar: Hamas ateşkes teklifine olumlu yanıt verdi

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman el-Tani, Hamas’ın son ateşkes teklifine genel olarak olumlu yaklaştığını söyledi.

Çağlayan Adliyesi’nde silahlı saldırı: İki saldırgan öldürüldü, üçü polis altı yaralı

İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’nde silahlı saldırı düzenlendi. İki saldırgan öldürüldü. Üçü polis, altı kişi yaralandı.

The Guardian’ın izlenimleri: Erdoğan’ın vaatleri gerçekçi görünmüyor

6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Yıkıma uğrayan illerde yeniden yapılanma başladı ama vadedilenin çok gerisinde. Oysa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremlerden birkaç gün sonra gittiği Kahramanmaraş’ta ‘bir yıl içinde vatandaşlara evlerini teslim edeceklerini’ söylemişti.

Merkez Bankası’na göre enflasyon zayıflayacak

Merkez Bankası (MB) son raporunda enflasyonun ana eğiliminin zayıflayacağını belirtti.

Alper Gezeravcı’nın dönüşü bir kez daha ertelendi

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin dünyaya dönüşü hava durumunun hala uygun olmaması nedeniyle tekrar ertelendi.

Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’nin nüfusunu 85 milyon 372 bin 377 olarak açıkladı.

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.