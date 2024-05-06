Akşam Postası / 6 Mayıs 2024

Depremin vurduğu Hatayspor’a ‘haciz’ darbesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde tesisleri zarar gördüğü için çalışmalarını Riva Tesisleri’nde sürdüren Hatayspor’a haciz gönderildi.

Üç ilçe ve beş beldede 2 Haziran’da seçimler yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart’taki yerel seçimin kesin sonuçlarını paylaştı. Buna göre üç ilçe ve beş beldede seçimler 2 Haziran’da yenilenecek.

İşletmelere fahiş fiyat ve stokçuluktan 355 milyon lira ceza

2023’te fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası uygulandı.

Demirören’den muhabire Eylem Tok ‘baskısı’

Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Rojda Altıntaş, Eylem Tok’un oğlunun ölümlü kazasını haber yapmak istediğini ancak Demirören ailesi tarafından ‘baskılara maruz kaldığını’ söyledi.

Diyarbakır’da gazetecilere gözaltı

Diyarbakır’da aralarında gazeteciler Derya Us ve Nurcan Yalçın’ın da olduğu sekiz kişi gözaltına alındı.

Yargıtay başkanı 31’inci turda da seçilemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın dört yıllık görev süresinin dolması nedeniyle başlayan seçimlerin 31’inci turunda da başkan seçilemedi.

‘Siber’ dolandırıcılık operasyonu: 51 kişi yakalandı

19 ilde dolandırıcılara düzenlenen ‘sibergöz-38’ operasyonlarında 51 kişi yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 62 milyon lira hareketlilik tespit edildi.

Ayasofya’dan sonra Kariye de ibadete açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeyken 21 Ağustos 2020 cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul’daki Kariye Cami, ibadete açılıyor.

Üçüncü ülkeler üzerinden İsrail’e ticaret gündemde

İhracatçılar, İsrail’e ticaret yasağının ardından alternatif arayışlarda. İsrail’le uzun süreli kontratı bulunan firmalar, taahhütlerinden kaynaklanan sıkıntılarla karşı karşıya. Mısır ve Lübnan gibi üçüncü ülkeler üzerinden İsrail’e mal sevkiyatının da gündemde olduğu belirtiliyor.

Hazine 1,1 milyar dolar borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yaptığı bono ve tahvil ihaleleriyle 36 milyar 427 milyon lira (yaklaşık 1 milyar 128 milyon dolar) borçlandı.

Bankacılık sektörünün karında hızlı artış

Bankacılık sektörünün net karı ilk çeyrekte yıllık yüzde 44,7 arttı. Aynı dönemde enflasyon yüzde 15,06 olarak gerçekleşmişti.

İsrail’e göre ‘sınırlı’ operasyon: Gazze’de 100 bin zorunlu tahliye

İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Refah kentine planlanan operasyon öncesinde Filistinli sivillere kentin doğusundaki bazı bölgeleri terk etme emri verildiğini açıkladı.