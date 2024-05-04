Akşam Postası / 4 Mayıs 2024

İki işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İliç’teki iki işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Dört İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer’in hayatını kaybetmesine ilişkin dört İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul’da Daltonlar’a operasyon: 14 kişi yakalandı

İstanbul’un yedi ilçesinde düzenlenen Mahzen-37 operasyonlarında organize suç örgütü Daltonlar üyesi 14 şüpheli yakalandı.

Bir sigara grubuna daha zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Philip Morris sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

81 ilaç geri ödeme listesine alındı

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yapılan düzenlemeyle, 79’u yerli üretim toplam 81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

İklim değişikliği doğal afetleri nasıl tetikliyor?

İklim değişikliği sıcak hava dalgalarını, kuraklıkları, orman yangınlarını ve selleri artırıyor.

Akaryakıta ‘fiyat farkı’ düzenlenmesi

Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmayacak.

Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Dolar yüzde 0,31, altın yüzde yüzde 2,13, değer kaybederken, avro yüzde 0,31 değer kazandı.

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,64 değer kazanarak 10.276,88 puandan tamamladı.