Akşam Postası / 3 Mayıs 2024

Erdoğan CHP’ye gidecek: Siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ziyaretini karşılıksız bırakmayacağını söyledi: “Türk siyasetinin buna ihtiyacı var.”

Ali Koç: Türk futbolunda güven bunalımı var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk futbolunda güven bunalımının olduğunu belirterek Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) erken seçime gitmesi gerektiği vurguladı.

‘Milliyet farkı’ faiziyle geri istenebilir

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, “Milliyet farkı adı altında farklı ücret durumunda kalan tüketiciler, ödediği farkın avans faiziyle iadesine karar verilmesini isteyebilir” dedi.

Şimşek emin: Enflasyon mayıstan sonra keskin bir şekilde düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun mayısta tepe noktaya ulaşacağını daha sonra keskin bir şekilde düşeceğini söyledi.

TÜİK: Enflasyon nisanda arttı

Enflasyon nisanda aylık bazda 3,18 artarken yıllık yüzde 69,80 oldu.

Keçiören’de yabancı dilde tabela yasaklandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde CHP’li belediye yabancı dilde tabela kullanımını yasakladı. Karar, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

RTÜK’ten ‘ıstakoz’ cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) eski Sanayi Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ‘ıstakoz’lu mesajlaşmasını yayınlayan Now Haber’e ceza kesti.

UNESCO Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü’nü tüm Filistinli gazetecilere verdi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 1997’den beri verilen Guillermo Cano Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü’nü bu yıl Gazze’deki savaşı takip eden tüm Filistinli gazetecilere verdi.

İstanbul’da sabaha karşı 1 Mayıs operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da sabaha karşı yapılan 1 Mayıs operasyonlarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) 47 kişinin gözaltına alındığını söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ysa gözaltı sayısının 29 olduğunu belirtti.

Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi

Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel’le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Bulgaristan Türkiye’den gelen limonları geri çevirdi: ‘Yasaklı madde var’

Bulgaristan Türkiye’den gelen limonlarda ‘yasaklı madde’ tespit ettiğini belirterek geri çevirdi.

Apple’ın geliri düştü

ABD’li teknoloji devi Apple’ın geliri, 30 Mart’ta sona eren üç aylık dönemde yıllık yüzde 4 azaldı.

Boğaziçi’nin ‘kayyım’ rektörü Turkcell’e de atandı

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım’ rektörü Prof.Dr. Naci İnci’nin, Turkcell yönetim kuruluna da atandığı ortaya çıktı.

Boeing hakkında konuşan ölüyor

Boeing 737 Max uçağındaki üretim kusurları konusunda endişelerini dile getiren Joshua Dean, nefes darlığından hastaneye kaldırıldı, çok kısa bir süre sonra da öldü. Dean, şirketin güvenlik sorunları hakkında konuşup ölen ikinci kişi oldu.

ABD üniversitelerinde Filistin’e destek protestoları: En az 2 bin gözaltı

ABD’de üniversitelerinde yaklaşık iki haftadır devam eden Filistin protestolarında toplamda en az 2 bin kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu Belediyesi’nin adıyla dolandırıcılık girişimi

Bugün Beyoğlu Belediyesi’nden atılan SMS’lerle dolandırıcılık girişimi yapıldı. Belediye olayla ilgili açıklama yaptı.

Benzin ve motorine zam

Benzin fiyatına 28 kuruş, motorin fiyatına da 26 kuruş zam geldi. Otogazdaysa 1 lira 6 kuruş indirim yapıldı.