Akşam Postası / 27 Ocak 2024

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye F-16 satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye 40 yeni F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16’ların modernizasyonu konusunda kongreye resmi bildirimde bulundu.

Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK), 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında partilerin yeri kurayla belirlendi.

Erdoğan duyurdu: 35 bin sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kamuya toplam 35 bin sağlık personelinin alınacağını açıkladı.

İstinaf, Şebnem Korur Fincancı’ya verilen hapis cezasını onadı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya, ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan verilen iki yıl sekiz ay 15 günlük hapis cezası onandı.

Ege Denizi’nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde saat 08.19’da merkez üssü İzmir’in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Motorine bir zam daha geliyor

Motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 0,39 değer kazanırken, gram altın yüzde 0,10 değer kaybetti.

Mahfi Eğilmez Türkiye’deki enflasyonu tanımladı: Multiflasyon

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye’deki enflasyon türüne kendisi bir tanım koyarak “Multiflasyon” dedi.

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,37 kazançla 8.346,28 puandan tamamladı.

6 Şubat depremlerinde 100 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi yakalandı

6 Şubat depremlerinde 100 kişiye mezar olan Hisami Apartmanı’nın firari müteahhidi Nurettin Özcan İstanbul’da yakalandı.

10 ilde Sibergöz-19 operasyonu: 33 gözaltı

10 ilde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve hırsızlık yapan şüphelilere düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

Meteoroloji 26 ili ‘sarı’ ve ‘turuncu’ kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sağanak yağış ve kar beklenen 26 ili ‘sarı’ ve ‘turuncu’ kodla uyardı.

Trump’a tecavüz suçlaması: 83,3 milyon dolar tazminat ödeyecek

Eski ABD Başkanı Donald Trump, E. Jean Carroll adlı kadına ‘tecavüz ve hakaret’ davasında 83 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

NASA duyurdu: Dünya’dan 97 ışık yılı uzaklıkta su bulundu

Hubble Uzay Teleskobu’nu kullanan gökbilimciler, Dünya’dan 97 ışık yılı uzaklıktaki küçük ve sıcak bir ötegezegenin atmosferinde su molekülleri tespit etti.