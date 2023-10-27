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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 27 Ekim 2023

Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay açıklaması: Meclis gereğini yapacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın hakkında verdiği ‘hak ihlali’ kararına ilişkin “Meclis gereğini yerine getirecektir” dedi.

İsrail: Gazze’ye kara operasyonu bu gece genişletilecek

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana en şiddetli hava saldırılarını düzenlediği bildirildi. Ayrıca İsrail, ‘kara operasyonunun genişletileceğini’ duyurdu.


Depremzedeler ‘zehir’ soluyor: 66 örneğin 12’sinde asbest saptandı

6 Şubat depremlerinin vurduğu Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yürütülen inceleme depremzedelerin asbest soluduğunu ortaya koydu.

Zeren Ertaş’ın öldüğü asansörün firma yetkilisi gözaltına alındı

Aydın’da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı.

Birçok ildeki KYK’larda öğrenciler Zeren Ertaş için eylem yaptı

Yurt müdüründen tepki çeken ‘tavsiye’: Korkuyorsan asansöre binme

AYM’nin gerekçeli Can Atalay kararı: Yargıtay, AYM içtihadına aykırı davrandı

AKP’li vekil: Erdoğan ikinci Atatürk’tür

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Recep Tayyip Erdoğan, ikinci Atatürk’tür” dedi.

İsrail-Hamas savaşı: AB ülkeleri ‘ateşkes’te anlaşamadı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, İsrail-Hamas savaşı için ateşkeste anlaşamadı. İspanya’nın devreye girme önerisine Almanya’dan itiraz geldi.

İstanbul’da kişiselleştirilmiş kartlara hafta sonu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla hafta sonu İstanbul’da kişiselleştirilmiş kartlara ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu.

Mülteci, göçmen, sığınmacı: Hangisi doğru, hangisi geçerli?

Medya ve Göç Derneği (MGD), mülteci, göçmen ve sığınmacı terimlerinin hangi bağlamlarda kullanılması gerektiğine dair bir rehber yayınladı.

Gram altın güne nasıl başladı? – 27 Ekim 2023

Bella Hadid ‘sessizliği’ için af diledi: Her gün ölüm tehditleri alıyorum

Filistin asıllı model Bella Hadid, Hamas-İsrail savaşında ‘sessiz’ kaldığı için af dileyerek, “Her gün ölüm tehditleri aldığını, güvende hissetmediğini” söyledi. 

Bu hafta yedi film vizyonda: 28 Ekim 1923’e yolculuk

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Kompost nedir ve nasıl yapılır? Kompost yönetimi hakkında her şey!

Sürdürülebilir bir hayat yaratmak için basit ama etkili adımlar atmanın önemini artık çok daha iyi anlıyoruz. Bazen işe giderken yapacağımız bir seçim, bazen mutfakta her gün çıkan atıkları değerlendirmek gibi basit bir karar, dünyamızın kaynaklarını daha doğru kullanmak adına atılmış küçük ama etkili adımlar oluyor. Kendi doğal gübremizi yaratabileceğimiz, gezegenimizdeki toprak kalitesini artırabileceğimiz kompost yöntemi de bu basit ama etkili adımlardan biri. Çünkü bir insan günde yaklaşık 1,5 kilo çöp üretiyor ve bu miktarın yüzde 50 ila 60’ını kompostlamaya uygun organik atıklar oluşturuyor. Yani kompost yöntemi sayesinde ciddi bir atık yönetimi sağlamak mümkün. 