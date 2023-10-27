Akşam Postası / 27 Ekim 2023

Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay açıklaması: Meclis gereğini yapacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın hakkında verdiği ‘hak ihlali’ kararına ilişkin “Meclis gereğini yerine getirecektir” dedi.
İsrail: Gazze’ye kara operasyonu bu gece genişletilecek
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana en şiddetli hava saldırılarını düzenlediği bildirildi. Ayrıca İsrail, ‘kara operasyonunun genişletileceğini’ duyurdu.
Depremzedeler ‘zehir’ soluyor: 66 örneğin 12’sinde asbest saptandı
6 Şubat depremlerinin vurduğu Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yürütülen inceleme depremzedelerin asbest soluduğunu ortaya koydu.
Zeren Ertaş’ın öldüğü asansörün firma yetkilisi gözaltına alındı
Aydın’da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı.
Birçok ildeki KYK’larda öğrenciler Zeren Ertaş için eylem yaptı
Yurt müdüründen tepki çeken ‘tavsiye’: Korkuyorsan asansöre binme
AKP’li vekil: Erdoğan ikinci Atatürk’tür
AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Recep Tayyip Erdoğan, ikinci Atatürk’tür” dedi.
İsrail-Hamas savaşı: AB ülkeleri ‘ateşkes’te anlaşamadı
Avrupa Birliği (AB) liderleri, İsrail-Hamas savaşı için ateşkeste anlaşamadı. İspanya’nın devreye girme önerisine Almanya’dan itiraz geldi.
İstanbul’da kişiselleştirilmiş kartlara hafta sonu ulaşım ücretsiz
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla hafta sonu İstanbul’da kişiselleştirilmiş kartlara ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu.
Mülteci, göçmen, sığınmacı: Hangisi doğru, hangisi geçerli?
Medya ve Göç Derneği (MGD), mülteci, göçmen ve sığınmacı terimlerinin hangi bağlamlarda kullanılması gerektiğine dair bir rehber yayınladı.
Gram altın güne nasıl başladı? – 27 Ekim 2023
Bella Hadid ‘sessizliği’ için af diledi: Her gün ölüm tehditleri alıyorum
Filistin asıllı model Bella Hadid, Hamas-İsrail savaşında ‘sessiz’ kaldığı için af dileyerek, “Her gün ölüm tehditleri aldığını, güvende hissetmediğini” söyledi.