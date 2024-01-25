Akşam Postası / 25 Ocak 2024

Merkez Bankası’ndan beklentilere paralel faiz artışı

Merkez Bankası (MB), beklentilere paralel olarak politika faizini 250 baz puan artırdı.

Açlık sınırı asgari ücreti ilk ayda geçti

Birleşik Kamu İş’in Ar-Ge birimi KAMU-AR tarafından yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin açlık sırını ocak ayında 17 bin 442 liraya kadar yükseldi.

Meteoroloji ve AFAD 31 kenti uyardı: Kuvvetli kar geliyor

Meteoroloji ve AFAD’dan çok sayıda il için kuvvetli kar yağışına karşı uyarı geldi.

Dokuz ilde IŞİD operasyonu: 28 gözaltı

Dokuz ilde eş zamanlı IŞİD operasyonu yapıldı, 28 şüpheli yakalandı.

Netflix üyelik seçeneğini ikiye düşürme hazırlığında

Netflix, en ucuz paketi olan ‘temel planı’ tamamen kaldırmaya hazırlanıyor.

Merkez Bankası net rezervlerinde sert düşüş: 5,8 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası (MB) net rezervi net rezervi 19 Ocak haftasında 5,8 milyar dolara geriledi. Böylelikle kur korumalı mevduatın (KKM) açıklandığı Aralık 2021’den bu yana en sert düşüş kaydedildi.

Morgan Stanley’den faiz analizi

Morgan Stanley Türkiye analizinde faiz oranlarının 2024’ün 4’üncü çeyreğine kadar sabit kalacağını öngördü.

ABD’de kartalları öldüren adama üç yıl hapis

ABD’nin Montana eyaletinde bir adam koruma altındaki kartalları öldürmekten ve ilgili silah ihlalleri nedeniyle üç yıl hapis cezasına çaptırıldı.