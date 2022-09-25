Akşam Postası / 25 Eylül 2022

Erdoğan’ın ekonomide ‘idolü’ Putin: Büyük liderlerler faiz düşürmeyi faydalı buluyor

Dünyanın önde gelen merkez bankaları enflasyonla mücadele amacıyla faiz artırırken; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘büyük liderlerin enflasyona karşı faiz düşürdüğünü‘ iddia ederek; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i örnek gösterdi.

Demirtaş’ın avukatları, Davutoğlu’nun açtığı dört davayı sıraladı

Demirtaş Savunma Grubu avukatları, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ‘şahsi davaları çektiği’ iddialarını paylaştıkları dava dilekçesiyle yalanladı. Davutoğlu’nun vekilinin açılan bu davayı takip ettiği de kaydedilen açıklamada; “Geri çekildiyse neden davalardan vazgeçildiğine ilişkin dilekçeler dava dosyalarına sunulmadı” diye de soruldu.

Ressam Komet hayatını kaybetti

Ressam ve şair Gürkan Coşkun, bilinen adıyla Komet, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Yunanistan’dan, ‘Gayri Askeri Statüdeki Adalar’a zırhlı araç sevkiyatı

Yunanistan’ın, Ege’deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar’a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı. Çıkarma gemilerinin Midilli ve Sisam’a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu liderler turuna başlıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin ev sahipliğindeki altılı masanın ikinci tur ilk toplantısı öncesi liderler turuna çıkacak.

Bakan, ‘Düşecek’ dediği Kanal İstanbul’un maliyetini 5 milyar dolar daha artırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha önce 15 milyar dolar olduğunu ama bu rakamın ihaleye çıkılınca düşeceğini öne sürdüğü Kanal İstanbul projesinin maliyetini, bu kez 20 milyar dolar olarak açıkladı.

İstifa eden Zafer Partisi kurucusu: Özdağ’ın adamları beni ve arkadaşımı darbetti

Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyesi Soner Çam, partinin genel başkanı Ümit Özdağ’ın kendisini ve arkadaşını dövdürdüğünü iddia etti.

Kenyalı atlet Kipchoge Berlin Maratonu’nda kendi rekorunu kırdı

Maratonda iki kez Olimpiyat şampiyonu olan Kenyalı atlet Eliud Kipchoge (37), Almanya’nın başkenti Berlin’de kendi dünya rekorunu kırdı.

CHP’li Toprak: Borsadaki tarihi soygunu iktidar biliyordu

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koordinatör başdanışmanı Erdoğan Toprak, Borsa İstanbul’da yaşananların iktidarın bilgisi dahilinde olduğunu söyledi. Toprak yaşananları planlı bir ‘vurgun‘ olarak niteledi.