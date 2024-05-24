Akşam Postası / 24 Mayıs 2024

Erdoğan: Mazlumu koruyacak, zalimi durduracak bir kurumsal mekanizma yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Şu an dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak, zulmün önüne geçecek bir kurumsal mekanizma yoktur” dedi.

İliç faciasında bilirkişi raporu tamamlandı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen ve dokuz işçinin toprak altında kaldığı heyelana ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı

Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı. Müfredatın bakanlık onayına sunulması bekleniyor.

Üsküdar’daki silahlı çatışma: 40 kişiye soruşturma, 12 gözaltı

Üsküdar’da bir kafede üç kişinin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Erbakan: Hayvanların uyutulmasına karşıyız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Hiçbir canın alınmasını onaylamıyoruz. Bu hayvanların (sokak köpekleri) uyutulmasına karşıyız” dedi.

AYM Cerattepe için ‘hak ihlali’ kararı verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Artvin’deki Cerattepe’de madencilik faaliyetlerine yönelik ‘ÇED Olumlu’ raporuna karşı yapıyan bireysel başvuruda ‘hak ihlali’ kararı vererek yeniden yargılanmanın yolunu açtı.

Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar: İki sanığa tahliye

Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı. Tutuklu sanıklar Arif Buğra Meşe ile Furkan Anıl Bahar’ın tahliyesine karar verildi.

Şimşek: Açık veya örtülü kur hedefimiz yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Açık veya örtülü bir kur hedefimiz bulunmamaktadır” dedi.

Kartla ödeme nisanda yüzde 107 arttı

Banka, kredi ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerin toplam tutarı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107 artarak 1 trilyon 127 milyar 800 milyon liraya çıktı.

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırılarını derhal durdurmalı

Uluslarası Adalet Divanı (ICJ) Güney Afrika’nın İsrail’in Gazze’deki Refah saldırısının durdurulması talebini değerlendirdi. Mahkeme İsrail’in Refah’a saldırısını derhal durdurmasına hükmetti.

Moskova’daki terör saldırısı: 20 şüpheli yakalandı

Rusya’nın başkentinde bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 20’den fazla kişi yakalandı.