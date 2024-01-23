Akşam Postası / 23 Ocak 2024

İmamoğlu, Demirtaş’ın adaylık iddialarına ‘yorumsuz’ kaldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’dan aday olabileceği iddia edilen Başak Demirtaş için yorum yapmamayı tercih etti: “DEM Parti’nin karar vereceği bir konu.”
Rapor: Konut fiyatları düşüyor
Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki düşüş altıncı ayda da devam etti. Konut talebi dört ay sonra artarken, İzmir’de uzun zaman sonra ilk kez yıllık reel fiyat azaldı.
TÜİK: Yerli turistin geceleme sayısı azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, turizm açısından yüksek sezon olarak bilinen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içi turistin geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,9 geriledi.
TÜİK’e göre tüketici güven endeksi yedi ayın zirvesinde
Gazze’deki çatışmalarda 21 İsrail askeri daha öldü
İsrail ordusu, ablukadaki Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalarda 21 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.
JPMorgan ‘temkinli’ yaklaştı: Dört Türk bankasını negatif izleme aldı
JPMorgan, dördüncü çeyrek mali sonuçları öncesi Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nı ‘Negatif Katalizör İzleme’ listesine aldı.
Emekli Sandığı’ndan aylık alanların zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli Sandığı’ndan aylık alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri 26 Ocak’ta ödenmeye başlanacak.
Ankara’da IŞİD operasyonu
Ankara’da IŞİD operasyonu yapıldı, dört kişi gözaltına alındı.
Benzine zam geliyor
Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1,46 lira zam bekleniyor.
Bitcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti
Bitcoin yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına indi.