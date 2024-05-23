Akşam Postası / 23 Mayıs 2024

Valilik lütfetti: Cumartesi Anneleri’ne dokunulmayacak

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul Valiliği’yle görüştüğünü ve Cumartesi Anneleri’nin 1000’inci hafta eylemine bu hafta izin verileceğini açıkladı.

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapılan tuğgeneral emekli edildi

Makan aracıyla Suriye’den insan kaçaklığı yapıldığı belirlenen tuğgeneral emekli edildi.

Ali Koç: Fenerbahçe hep zirvede olmuş ve şampiyon olması hep engellenmiştir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sürekli zirvede olan kulübünün şampiyonluğunun hep engellendiğini vurguladı. Yeniden aday olan Koç’un yönetim kurulu listesinde Acun Ilıcalı da var.

Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten

Ölümlü kazaya karışan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten çıkarıldı. İkili ABD’ye kaçmıştı.

İstanbul’da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul’da, terör örgütü IŞİD’e düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

TL mevduat ve KKM’de zorunlu karşılık oranları artırıldı

Merkez Bankası (MB) TL mevduat ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı.

İnsanda ikinci kez kuş gribi görüldü

Avustralya’dan sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde de kuş gribi virüsünün (H5N1) insanı enfekte ettiği açıklandı.

‘Kaza tespit tutanakları’ artık e-Devlet’ten oluşturulabilecek

Trafik kazalarında tutulması şart olan ‘kaza tespit tutanağı’ artık e-Devlet’ten oluşturulabilecek.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez ana tabloya yükseldi

Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık’ın (Roland Garros) elemelerinin final turunda Hırvat Jana Fett’i 2-0 yenerek adını ana tabloya yazdırdı.

Hopa’da örnek uygulama: Sokak hayvanları için ‘ölüme karşı yaşam’

AKP sokak hayvanlarını ‘uyutma’ hazırlığındayken CHP’li Hopa belediyesi, ‘ölüm değil yaşam’ diyerek yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Meta’dan yeni yapay zeka projesi: Bukalemun

ABD merkezli Meta yeni bir çok modlu yapay zeka modeli geliştiriyor.

Ata Emre Akman’ın katilinin babasına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın 17 yaşındaki katili Erdoğan Özdemir’ın babası Orhan Özdemir’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.