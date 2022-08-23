Akşam Postası / 23 Ağustos 2022

Nebati’den vatandaşa yatırım tavsiyesi: Enflasyona karşı borsayı önerdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul’un enflasyon karşısında döviz ve altına nazaran daha fazla getirisi olduğunu söyleyerek “Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı açık” dedi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a yüklendi: Putin talimat verdi diye Esad’la görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşeceğine ilişkin haberlere değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Putin talimat verdi, şimdi Esad’la görüşecek. Ben söylüyorum görüşmüyor, Putin söylüyor görüşüyor” dedi.

Vize krizine ‘alternatif’: Karayip vatandaşı ol, vizeye takılma

Vizede yaşanan sıkıntı nedeniyle ihracatçılar rotayı AB ve ABD’deki fuar ve organizasyonlar yerine Uzakdoğu ve Dubai’ye çevirmeye başlarken, vize sıkıntısına alternatif çözüm olarak yatırım yoluyla vatandaşlık programları öne çıkıyor.

Belediye başkanı duyurdu: Zeytinli’den sonra Milyon Fest de iptal edildi

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca Türkiye’nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ‘Milyon Fest Fethiye’nin Muğla Valiliği tarafından iptal edildiğini duyurdu. Yasak kararının ardından Muğla Valiliği sorumluluğu Fethiye Kaymakamlığı’na, Kaymakamlık ise Valiliğe attı.

Ünlü ekonomist Hanke, Türkiye’de enflasyonu yüzde 132 ölçtü

Dünyaca ünlü ekonomist ve Johns Hopkins Üniversitesi akademisyeni Prof. Steve Hanke, kendi hesaplamasına göre bazı ülkelerin enflasyonunu paylaştı. Hanke’ye göre Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 132.

AKP’li Çelik’in ‘seçim’ açıklamasında ‘Suriye’de çözüm’ vurgusu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Merkezi’nde yapılan olağanüstü toplantının ardından seçim hazırlıklarına başladıklarını, erken seçimin olmadığını ve Suriye’de ‘çözüm’ araladıklarını açıkladı.

AKP’de olağanüstü toplantı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, kabineden bazı bakanlar ve partisinin genel başkan yardımcılarıyla bir araya geldi.

SGK’daki 1 milyar liralık ‘yolsuzluk’ soruşturmasında suç duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yürütülen ‘ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması’ sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) kamuyu 1 milyar liraya yakın zarara uğratanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Ankara’nın şartı yok: Şam’la ‘bir gece ansızın’ görüşebilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye’yle ilgili “Diyalog için bir şartımız yok, sonuç odaklı olması gerekiyor” dedi.

Tek dozu 2,1 milyon dolar: Polonya SMA hastalarının ilaç parasını karşılayacak

Niedzielski yaptığı açıklamada uygulamanın 0-6 ay arasındaki bebeklerde geçerli olduğunu ve bir tarama programından sonra yapılacağını söyledi. Konuşmasının devamında “Bugün, Polonya’nın SMA’nın kapsamlı tedavisiyle ilgili dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına katıldığını söyleyebiliriz” dedi.

Boğaziçi’nde ‘kayyım’ şimdi de ekonomi bölüm başkanını görevden uzaklaştırdı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım rektör’ Naci İnci, öğrencilere baskı kurmaya, okulda kadrolaşmaya, hocaların işine son vermeye ve onları görevden uzaklaştırmaya devam ediyor. Son olarak da ekonomi bölümünün seçilmiş başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, İnci yönetimi tarafından görevinden üç ay süreyle uzaklaştırıldı.