Akşam Postası / 22 Ocak 2024

Thodex vurguncusu Özer hakkında yeni iddianame: 11 bin 462 yıla kadar hapsi isteniyor
Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında üç ayrı suçtan 11 bin 462 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni iddianame hazırlandı.
Bloomberg HT anketi: Faiz artışı devam edecek
Bloomberg HT’nin yaptığı ankete katılan kurumlar, faizin 250 baz puan artırılmasını bekliyor.
Antalya sahilinde iki ceset daha bulundu
Antalya Serik’te 500 metre aralıkla sahile vurmuş iki ceset daha bulundu. Böylece bir haftada kıyıya vuran ceset sayısı sekize yükseldi.
Muğla’da sahilde kadın cesedi bulundu
DSÖ’den salgın uyarısı: Covid-19’dan 20 kat daha ölümcül olabilir
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, ‘Hastalık X’ olarak tanımladığı henüz bilinmeyen bir hastalığın küresel bir salgına dönüşebileceğini söyledi.
Covid-19 hastalarında anksiyete şikayetleri arttı
Bilim insanlarından ‘zombi virüs’ uyarısı: Yeni salgın yolda
‘Kızıl Goncalar’ bu akşam ekranlara dönüyor
Tarikatların hedef göstermesinin ardından yaptırımlara maruz kalan ‘Kızıl Goncalar’ üç haftalık aranın ardından yeni bölümüyle bu akşam Fox TV’de ekranlara geliyor.
Time: İsrail’e destek dünya çapında azalıyor
Time dergisi, 7 Ekim’den bu yana İsrail’e desteğin dünya çapında azaldığını yazdı.
Akdeniz’in suyunda rekor sıcaklık artışı: Kasırgalara yol açabilir
Bilim insanları, Akdeniz’deki deniz suyu sıcaklığının son 40 yılda 2 derece üzerinde arttığını gözlemledi. Bu rekor bir seviye ve okyanuslardaki kasırgalara benzer şiddetli hava olaylarına neden olabilir.