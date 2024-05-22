Akşam Postası / 22 Mayıs 2024

Avrupa’da ‘suç örgütü’ operasyonu: Barış Boyun İtalya’da yakalandı

İtalya’da Barış Boyun liderliğindeki organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Boyun dahil 19 kişi gözaltına alındı.

Uzaktan muayene geri ödeme listesine alındı

Kamu hastanelerinin internet üzerinden vereceği sağlık hizmetlerinin bedeli de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenecek.

Ata Emre Akman’ın katiline 18 yıl hapis istendi

Üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın 17 yaşındaki katili Erdoğan Özdemir’e 18 yıl hapis cezası istendi.

Bodrum’da denizden 2,5 ton atık çıkarıldı

Bodrum’da dalgıçların temizlik çalışmasında denizden 2,5 ton atık çıkarıldı.

Sahte yetkili servislere 15 milyon lira ceza

Sahte yetkili servislere 15 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bahçelievler belediyesi: kitapyurdu.com yasal gereklilikleri yerine getirmediği için mühürlendi

Bahçelievler belediyesi kitapyurdu.com’un yerleşkesinin ruhsatlandırma sürecinde yasal gereklilikleri yerine getirmediği için mühürlendiğini açıkladı.

Koç Holding’den Yapı Kredi hakkında yeni açıklama

Koç Holding, Yapı Kredi’nin satılıp satılmayacağına ilişkin haberlerdeki ‘gerçeği yansıtmadığını’ bildirdi.

34 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 181 gözaltı

34 ilde siber dolandırıcılık operasyonlarında 181 şüpheli yakalandı.

2026 Avrupa Ligi ve 2027 yılı Avrupa Konferans Ligi finalleri İstanbul’da

UEFA İcra Kurulu üyesi Servet Yardımcı, 2026 Avrupa Ligi ile 2027 Avrupa Konferans Ligi finallerinin İstanbul’da oynanacağını açıkladı.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin’i 1967 sınırlarıyla tanıyacak

Norveç, Filistin’i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun biçimde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs’ta tanıyacağını duyurdu. İrlanda ve İspanya da Filistin’i resmen ayrı bir devlet olarak tanımaya hazırlanıyor.

Britanya’da enfekte kan nakli: Hükümet tazminat ödeyecek

Britanya’da 1970 ile 1991 arasında binlerce hastaya ölümcül virüs taşıyan kan nakli yapıldığı ortaya çıktı. Devlet mağdurlara 210’ar bin sterlin (8 milyon 594 bin lira) tazminat ödeyecek.

Kuş gribi virüsü ilk kez bir insanı enfekte etti

Avustralya, kuş gribi (H5N1) virüsünün ilk kez bir insanı enfekte ettiğini duyurdu.