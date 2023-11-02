Akşam Postası / 2 Kasım 2023

Gazeteci Cengiz Erdinç de ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’dan gözaltında
Kısa Dalga yazarı gazeteci Cengiz Erdinç ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’dan gözaltına alındı.
Gazeteciler kıskaca alındı: Bir soruşturma da gazeteci Evrim Kepenek’e
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: İfade özgürlüğü ‘devleti şoke eden’ düşünceleri de kapsamaktadır
Milliyet, 29 yıllık çalışanı Tolga Şardan’ın tutuklanmasını görmedi
Gazeteci Dinçer Gökçe’ye ‘kitap okuyup, özet çıkarma’ cezası
ABD’den yeni Rusya yaptırımı: Aralarında Türk şahıs ve şirketler de var
ABD, Ukrayna işgali sonrası Rusya’nın askeri araç ve ekipmanlara erişimini engellemek amacıyla Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli 130 firma ve kişiyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.
Birgün’den üç gazeteciye ‘sansür yasası’ndan soruşturma
Birgün gazetesi, Pasifik İnşaat’ın sahibi ve AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın şikâyetiyle üç çalışanı hakkında ‘dezenformasyon’ soruşturması başlatıldığını duyurdu.
AYM, ‘sansür yasası’nı görüşecek
İsrailli vekil etnik temizlik istedi: Gazze yeryüzünden silinmeli
İsrail’de iktidardaki Likud partisi milletvekili Galit Distel Atbaryan, “Gazzeli canavarlar ya güneydeki çitlere gidecek ve Mısır topraklarına girmeye çalışacak ya da ölecekler. Gazze yeryüzünden silinmeli” dedi.
Biden’dan İsrail’e saldırıları durdurma çağrısı
İsrail karşı saldırıda: En az 9 bin 61 Filistinli öldü
Sınır Tanımayan Doktorlar: En az 20 bin yaralı Gazze’de mahsur kaldı
Avrupa’ya iltica eden Türk vatandaşlarının sayısında rekor
Avrupa İstatistik Ofisi’ne (Eurostat) göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilk kez iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı.
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58’den yüzde 65’e yükseltti.
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış sürüyor. 27 Ekim haftasında 63 milyar liralık bir çıkış gerçekleşti.
İYİ Partili vekil partisinden istifa etti
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu partisinden istifa etti.
Uluslararası silahlı suç örgütü ‘Comanchero’ üyeleri ‘Kafes’te
İstanbul’da düzenlenen Kafes Operasyonu’nda uluslararası silahlı suç örgütü ‘Comanchero’yla bağlantılı 39 şüpheli yakalandı.
İlk alarmı veren bilim insanı: Küresel ısınma tespit edilenden daha hızlı artıyor
Dünyayı sera etkisi konusunda ilk kez uyaran ABD’li bilim insanı James Hansen’ın öncülüğündeki araştırmaya göre küresel ısınma şu anda tespit edilenden daha hızlı artıyor. Bu 10 yıl içinde önemli bir sıcaklık eşiğinin aşılmasıyla sonuçlanacak.
Nuri Bilge Ceylan dokuz yıllık rekorunu ‘Kuru Otlar Üstüne’ ile kırdı
Nuri Bilge Ceylan’a en iyi açılışı yaptıran ‘Kuru Otlar Üstüne’, 308 bin 730 seyirciye ulaşarak Ceylan’ın sinemalarda en çok izlenen filmi oldu.
Airbnb düzenlemesi Resmi Gazete’de
Kamuoyunda ‘Airbnb düzenlemesi’ olarak bilinen yasa Resmi Gazete’de yayınlandı.