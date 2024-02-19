Akşam Postası / 19 Şubat 2024

Özgür Özel: Lüftü Savaş’ın onayıyla bir alternatif geliştirdiğimizde seçimi alacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’da yaptıkları son ankete göre ‘Lütfü Savaş’ın desteği ve onayıyla geliştirilecek bir alternatifle seçimi kazanacaklarını’ açıkladı.

İmamoğlu’ndan Akşener’e yanıt: Muhatap almayacağım

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendisi için “Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ‘muhatap almayacağını’ söyledi.

Feyza Altun şeriat paylaşımından sonra gözaltına alındı

Avukat Feyza Altun, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan gözaltına alındı.

Erdoğan’ın mitingine cemaati götürmeyi reddeden imama sürgün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İzmir mitingine cami cemaatini götürmeyi reddeden imam sürgün edildi.

TÜİK’e göre işsizlik azaldı

Türkiye’de işsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 8,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 70 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

2023’te 10 milyon çocuk yerinden oldu

Dünya genelinde yerinden edilmiş çocukların sayısının 2010’dan bu yana iki kattan fazla arttığı bildirildi.

Ukrayna’daki savaş nedeniyle 23 bin kişi kayıp

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Şubat 2022’den bu yana devam eden Ukrayna’daki savaş nedeniyle 23 bin kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Türkiye’de son 53 yılın en sıcak ocak ayı yaşandı

Türkiye’de geçen ay, son 53 yılın en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçti. En yüksek sıcaklıksa 29,3 dereceyle Akçakoca’da ölçüldü.

Dört büyükler ‘kötü finansal performansıyla’ Avrupa’nın zirvesinde

Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa’da öz sermayesinde en çok zarar eden 10 kulübün içerisinde yer aldı.

Çeyrek altın üretiminde zirve

Çeyrek altın üretimi 2023’te 17,8 milyon adetle rekor seviyeye yükseldi.