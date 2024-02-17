Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 17 Şubat 2024

İliç’teki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan’ın İliç ilçesinde yığın liçinin kaydığı maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti.

İliç’te ihmaller zinciri: Yığındaki çatlaklarla ilgili uyarılar hiçe sayılmış

Paranın krallığında insanın fukaralığı 

Adalet bakanı: 387 hakim ve savcıya inceleme başlattık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danıştay’ın göreve iade kararı verdiği 387 hakim ve savcı hakkında yeniden inceleme başlatıldığını söyledi.


Karaciğer vericisine Uzakdoğu yöntemiyle ameliyat

Döner ustasından Murat Kurum’a ekonomi dersi

İstanbul’da bir döner ustası, kendisinden oy isteyen AKP İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Murat Kuruma, geçinemediğini söyledi ve son 22 yılda ekonominin nereden nereye geldiğini anlattı.

Alman devleri Arda Güler’e talip

Üç kamu bankası, kredi kartı komisyon oranlarında indirime gitti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, üç kamu bankasının kart komisyon oranlarında indirime gittiğini açıkladı.

Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde yüzde 0,47 değer kazanırken, gram altın yüzde 0,30 değer kaybetti.

9 Soruda: Aralıklı oruç

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,26 kazançla 9.250,36 puandan tamamladı.

SPK’dan iki şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret AŞ ile Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ilk halka arzına onay verdi.

Flörtleşme uygulamalarından bıkanlara yedi öneri

Marmara Denizi’nde batan geminin enkazında bir kişinin cesedi bulundu

Marmara Denizi’nde, İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan ‘Batuhan A’ adlı kargo gemisinin enkazına yapılan dalışta kayıp altı kişiden birinin cesedi bulundu.

Güzellik uğruna her yıl milyonlarca eşek öldürülüyor

Çin’de gençliği koruma amaçlı bir ilaç için her yıl milyonlarca eşek öldürülüyor.

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Elektrikli otomobiller dizel araçları ‘solladı’

Avrupa Birliği’nde (AB) elektrikli otomobiller, dizel araçların pazar payını geçti. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, AB otomobil pazarı, 2022’ye kıyasla geçen yıl yüzde 13,9’luk büyüme kaydederek yılı 10,5 milyon satışla tamamladı. BloombergHT’nin ACEA’dan aktardığına göre AB’de benzinli otomobiller 2023’te yüzde 35,3’lük pazar payıyla liderliğini korumasına rağmen 2022’deki yüzde 36,4’lük pazar payına kıyasla hafif […]

Akşam Postası / 17 Şubat 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Döner ustasından Murat Kurum’a ekonomi dersi

İstanbul’da bir döner ustası, kendisinden oy isteyen AKP İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Murat Kuruma, geçinemediğini söyledi ve son 22 yılda ekonominin nereden nereye geldiğini anlattı.