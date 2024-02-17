Akşam Postası / 17 Şubat 2024

İliç’teki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan’ın İliç ilçesinde yığın liçinin kaydığı maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti.

Adalet bakanı: 387 hakim ve savcıya inceleme başlattık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danıştay’ın göreve iade kararı verdiği 387 hakim ve savcı hakkında yeniden inceleme başlatıldığını söyledi.

Döner ustasından Murat Kurum’a ekonomi dersi

İstanbul’da bir döner ustası, kendisinden oy isteyen AKP İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Murat Kuruma, geçinemediğini söyledi ve son 22 yılda ekonominin nereden nereye geldiğini anlattı.

Üç kamu bankası, kredi kartı komisyon oranlarında indirime gitti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, üç kamu bankasının kart komisyon oranlarında indirime gittiğini açıkladı.

Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde yüzde 0,47 değer kazanırken, gram altın yüzde 0,30 değer kaybetti.

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,26 kazançla 9.250,36 puandan tamamladı.

SPK’dan iki şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret AŞ ile Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ilk halka arzına onay verdi.

Marmara Denizi’nde batan geminin enkazında bir kişinin cesedi bulundu

Marmara Denizi’nde, İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan ‘Batuhan A’ adlı kargo gemisinin enkazına yapılan dalışta kayıp altı kişiden birinin cesedi bulundu.

Güzellik uğruna her yıl milyonlarca eşek öldürülüyor

Çin’de gençliği koruma amaçlı bir ilaç için her yıl milyonlarca eşek öldürülüyor.